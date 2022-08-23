سياسة
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قطر تعلن إنشاء محطتين للطاقة الشمسية مع روبوتات للتنظيف
أعلن وزير الطاقة القطري الثلاثاء، عن مشروع لإنشاء محطتين للطاقة الشمسية ستتولى فيهما روبوتات أعمال التنظيف، وقال الوزير إن المشروع يعد "خطوة رئيسة" باتجاه جهود قطر نحو زيادة "الاعتماد على الطاقة المتجددة عالية الكفاءة".
قطر تعلن إنشاء محطتين للطاقة الشمسية مع روبوتات للتنظيف
قطر ربطت الشهر الماضي محطة "الخرسعة" للطاقة الشمسية التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 800 ميغاواط بشبكتها الوطنية / AA
23 أغسطس 2022

أعلنت قطر، إحدى أكبر الدول المنتجة للغاز المسال في العالم، الثلاثاء عن مشروع لإنشاء محطتين للطاقة الشمسية ستتولى فيهما روبوتات أعمال التنظيف، على أن تبدآ بإنتاج الكهرباء في نهاية 2024.

وقال وزير الطاقة سعد شريدة الكعبي إن المشروع يعد "خطوة رئيسة" باتجاه جهود قطر نحو زيادة "الاعتماد على الطاقة المتجددة عالية الكفاءة".

وسيجري بناء المحطتين في مدينة مسيعيد الصناعية ومدينة راس لفان الصناعية، حسب ما أعلنت قطر للطاقة الثلاثاء.

وحسب الشركة فإن المحطتين ستساهمان في زيادة قدرة توليد الطاقة المتجددة في الدولة الخليجية إلى 1,67 غيغاواط بحلول 2024.

وستنفذ شركة سامسونغ الكورية الجنوبية المشروع باستثمار بلغ 2,3 مليار ريال قطري (600 مليون دولار).

وسيستخدم المشروع، حسب القائمين عليه، "ألواحاً ثنائية الوجه ذات كفاءة عالية مثبتة على أجهزة تتبع أحادية المحور، بالإضافة إلى روبوتات التنظيف، التي ستعمل يومياً من أجل الحد من الخسائر في التوليد بسبب التلوث، عن طريق إزالة الغبار من الوحدات الكهروضوئية" لزيادة إنتاجية الطاقة الإضافية.

ربطت قطر الشهر الماضي محطة "الخرسعة" للطاقة الشمسية التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 800 ميغاواط بشبكتها الوطنية، حسب مصادر مطلعة.

وفيها تقوم روبوتات التنظيف يومياً بإزالة رمال الصحراء والغبار عن الوحدات الكهروضوئية، وأكدت قطر للطاقة أنه سيجري استخدام النظام ذاته في المحطتين الجديدتين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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