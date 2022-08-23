أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، رفض بلاده لأي تغيير في وضع القدس والمسجد الأقصى.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفلسطيني محمود عباس، عقب لقائهما في العاصمة أنقرة.

وقال الرئيس أردوغان: "الخطوات التي نقدم عليها في علاقاتنا مع إسرائيل لن تقلل من دعمنا للقضية الفلسطينية بأي شكل من الأشكال"

وأضاف: "لا نقبل أبداً أي أعمال تهدف إلى تغيير وضع القدس والمسجد الأقصى، وأبلغنا الجانب الإسرائيلي بموقفنا الثابت".

بدوره، أعرب الرئيس الفلسطيني عن شكره للجمهورية التركية ومؤسساتها على دعمها لفلسطين، ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني.

وقال عباس: "بالغ التقدير لمواقف تركيا الثابتة إلى جانب الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه في الحرية والاستقلال".

وأضاف: "الشكر للجمهورية التركية ومؤسساتها على ما تقدمه من دعم لفلسطين".

وتابع بأن الفضل الأول في حصول فلسطين على الاعتراف بها دولة مراقب في الأمم المتحدة يعود إلى الجمهورية التركية.

ومضى قائلاً: "نسعى إلى الحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة ونطالب الدول التي تؤمن بحل الدولتين أن تعترف بدولة فلسطين".

وجدد الرئيس الفلسطيني تمسكه بالمقاومة الشعبية السلمية ضد الاحتلال ورفضه "للعنف والإرهاب في أنحاء العالم كافة".

كما تطرق عباس إلى إغلاق إسرائيل 7 مؤسسات أهلية فلسطينية، قائلاً إن إغلاقها "يشعل الأوضاع".