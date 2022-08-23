سياسة
2 دقيقة قراءة
عباس يشكر تركيا على دعم فلسطين وأردوغان يؤكد: لا نقبل أي تغيير بوضع القدس
الرئيس التركي يؤكد رفض بلاده لأي تغيير في وضع القدس والمسجد الأقصى، فيما أعرب الرئيس الفلسطيني عن شكره للجمهورية التركية ومؤسساتها على دعمها لفلسطين، ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني.
عباس يشكر تركيا على دعم فلسطين وأردوغان يؤكد: لا نقبل أي تغيير بوضع القدس
 أردوغان يؤكد رفض بلاده أي تغيير في وضع القدس والمسجد الأقصى  / AA
23 أغسطس 2022

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، رفض بلاده لأي تغيير في وضع القدس والمسجد الأقصى.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفلسطيني محمود عباس، عقب لقائهما في العاصمة أنقرة.

وقال الرئيس أردوغان: "الخطوات التي نقدم عليها في علاقاتنا مع إسرائيل لن تقلل من دعمنا للقضية الفلسطينية بأي شكل من الأشكال"

وأضاف: "لا نقبل أبداً أي أعمال تهدف إلى تغيير وضع القدس والمسجد الأقصى، وأبلغنا الجانب الإسرائيلي بموقفنا الثابت".

بدوره، أعرب الرئيس الفلسطيني عن شكره للجمهورية التركية ومؤسساتها على دعمها لفلسطين، ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني.

وقال عباس: "بالغ التقدير لمواقف تركيا الثابتة إلى جانب الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه في الحرية والاستقلال".

وأضاف: "الشكر للجمهورية التركية ومؤسساتها على ما تقدمه من دعم لفلسطين".

وتابع بأن الفضل الأول في حصول فلسطين على الاعتراف بها دولة مراقب في الأمم المتحدة يعود إلى الجمهورية التركية.

ومضى قائلاً: "نسعى إلى الحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة ونطالب الدول التي تؤمن بحل الدولتين أن تعترف بدولة فلسطين".

وجدد الرئيس الفلسطيني تمسكه بالمقاومة الشعبية السلمية ضد الاحتلال ورفضه "للعنف والإرهاب في أنحاء العالم كافة".

كما تطرق عباس إلى إغلاق إسرائيل 7 مؤسسات أهلية فلسطينية، قائلاً إن إغلاقها "يشعل الأوضاع".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us