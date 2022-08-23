قال سلاح الجو الهندي اليوم الثلاثاء إنه أقال ثلاثة ضباط لإطلاقهم صاروخاً على باكستان بطريق الخطأ في مارس/آذار.

وأضاف في بيان أن "لجنة تحقيق جرى تشكيلها للتحقيق في وقائع القضية بما في ذلك تحديد المسؤولية عن الحادث، خلصت إلى أن عدم التزام ثلاثة ضباط بإجراءات التشغيل القياسية أدى إلى إطلاق الصاروخ بطريق الخطأ".

وأفادت لجنة التحقيق بأن “الضباط الثلاثة يتحملون المسؤولية بشكل أساسي عن الحادث، وأن الحكومة المركزية أنهت خدماتهم فوراً".

وكانت باكستان قد كشفت أن الصاروخ حلّق أكثر من 100 كيلومتر داخل أجوائها المحلية، على ارتفاع 40 ألف قدم وبسرعة 3 أضعاف سرعة الصوت، قبل أن يهبط، مؤكدة أنه لم يكن يحمل رأساً حربياً، ولذلك لم ينفجر.