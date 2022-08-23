حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، الثلاثاء، من موت الأطفال "بأعداد كارثية" في دول القرن الإفريقي والساحل بسبب سوء التغذية الحاد وخطر الأمراض المنقولة عن طريق المياه.

وناشدت كاثرين راسيل، المديرة التنفيذية لليونيسف، تقديم الدعم العاجل إلى دول القرن الإفريقي والساحل في الوقت الذي تكافح فيه إثيوبيا وكينيا والصومال الجفاف الشديد.

وقالت إن عدد الأشخاص الذين يعانون الجفاف في القرن الإفريقي ارتفع من 9.5 مليون إلى 16.2 مليون شخص منذ فبراير/شباط، ما يعرض الأطفال وعائلاتهم لخطر متزايد من الإصابة بأمراض مثل الكوليرا والإسهال.

ولفتت إلى أن "كارثة" وشيكة قد يتعرض لها ملايين الأطفال في تلك المناطق.

وقبل أيام، حذّر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أن المجاعة تهدد 22 مليون شخص في منطقة القرن الإفريقي، حيث يتزايد خطر انعدام الأمن الغذائي بسبب الجفاف.

وقال بيان صادر عن المكتب الإقليمي لبرنامج الغذاء العالمي في نيروبي، الجمعة، إن البرنامج قرر زيادة حجم المساعدات في القرن الإفريقي مع ارتفاع مستويات الجوع بعد موجات الجفاف المتتالية.