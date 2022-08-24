كشف مسؤول فلسطيني الثلاثاء أن السلطة الفلسطينية ترفض سفر الفلسطينيين عبر مطار رامون الإسرائيلي، متهماً إسرائيل بالتنصل من اتفاقياتها مع الجانب الفلسطيني.

وقال المتحدث باسم وزارة المواصلات الفلسطينية موسى رحال، في حديث إلى وكالة الأناضول، إن الموقف الرسمي هو "رفض فكرة استخدام مطار رامون، ورسالتنا واضحة للمواطن الفلسطيني بعدم استخدامه".

وأضاف أنه "توجد أولويات واستحقاقات بموجب الاتفاقيات الدولية، منها تسليم مطار القدس الدولي (قلنديا)، وإعادة إعمار مطار غزة الدولي (دمرته إسرائيل في انتفاضة الأقصى التي بدأت عام 2000)، والسماح بإنشاء مطار جديد في الضفة الغربية، على أن تُدار جميعها من الفلسطينيين".

ودعا أيضاً إلى "تسهيل الإجراءات على معبر الكرامة مع الأردن"، مشيراً إلى مضايقات إسرائيلية لحركة المسافرين الفلسطينيين في الاتجاهَيْن.

وفيما إذا كانت رسالة الحكومة الفلسطينية في هذا الشأن وصلت إلى الجانب الإسرائيلي قال رحال: "لديهم علم كاٍف برسائلنا". وأردف: "بشكل رسمي الحكومة الفلسطينية ضد فكرة مطار رامون، ونحن نسعى دائماً لتحقيق الحلم الفلسطيني وفق الأولويات وما تم الاتفاق عليه".

وشدد على أن مطار رامون يمثل "مصلحة اقتصادية إسرائيلية بالدرجة الأولى، وفيه مس بالسيادة الفلسطينية، وله بعد سياسي يتعلق بالتطبيع وطمس الهوية الفلسطينية".

وزاد: "مطار رامون ضد المصلحة الفلسطينية والأردنية كونه يمس بالاقتصاد الفلسطيني الأردني، وأيضاً فيه تعزيز لسياسة الفصل العنصري".

ولفت رحال إلى عدم قدرة الجانب الفلسطيني على معرفة المسافرين من خلال المطار "وقد يستخدمه أشخاص محكوم عليهم قضائياً أو مطلوبون للقضاء الفلسطيني ويمكن لهؤلاء التهرب من التزاماتهم".

وشدد على أن "تسهيل السفر عبر مطار رامون إجراء أحادي الجانب".

وخلص إلى أن "الموقف الوطني يتطلب الاستمرار في نضالنا ضد الاحتلال، وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة".

وفي وقت سابق، أعلنت هيئة المطارات الإسرائيلية أن المطار سيبدأ السماح برحلات للمسافرين الفلسطينيين من الضفة الغربية اعتباراً من الاثنين 22 أغسطس/آب الجاري. وأعلنت الهيئة الأحد تأجيل السماح للفلسطينيين بالسفر عبر المطار .

لكن هيئة البث الإسرائيلية أفادت الاثنين بأنه، لأول مرة، سافر 24 فلسطينياً إلى قبرص من إسرائيل مباشرة عن طريق مطار رامون.

والثلاثاء قال منسق عمليات الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية غسان عليان، عبر صفحته في فيسبوك، إن هدف المطار "تسهيل الخدمة المقدمة للفلسطينيين".

وحالياً، يضطر الفلسطينيون الذين يريدون السفر للخارج إلى المرور عبر معبر "اللنبي" (جسر الملك حسين) إلى الأردن ثم السفر من هناك أو عبر استصدار تصاريح خاصة للسفر عبر مطار "بن غوريون" الإسرائيلي في مدينة تل أبيب.