24 أغسطس 2022
أحيت وزارة الدفاع التركية الذكرى السنوية السادسة لعملية "درع الفرات" التي نفذتها قواتها لتطهير شمالي سوريا من التنظيمات الإرهابية على رأسها داعش.
وقالت الوزارة عبر حسابها على تويتر، الأربعاء: "نحيّي في الذكرى السنوية السادسة لعملية درع الفرات جنودنا الذين تمكنوا من تحييد أكثر من 4 آلاف إرهابي من داعش".
ودعت الوزارة بالرحمة للشهداء وتمنّت دوام الصحة والعمر المديد بالسعادة للذين أصيبوا خلال العملية.
وفي 24 أغسطس/ آب 2016، أطلق الجيش التركي عملية "درع الفرات"، وتمكن خلالها من تطهير 2055 كيلومتراً مربعاً شمالي سوريا من العناصر الإرهابية.