أحيت وزارة الدفاع التركية الذكرى السنوية السادسة لعملية "درع الفرات" التي نفذتها قواتها لتطهير شمالي سوريا من التنظيمات الإرهابية على رأسها داعش.

وقالت الوزارة عبر حسابها على تويتر، الأربعاء: "نحيّي في الذكرى السنوية السادسة لعملية درع الفرات جنودنا الذين تمكنوا من تحييد أكثر من 4 آلاف إرهابي من داعش".

ودعت الوزارة بالرحمة للشهداء وتمنّت دوام الصحة والعمر المديد بالسعادة للذين أصيبوا خلال العملية.

وفي 24 أغسطس/ آب 2016، أطلق الجيش التركي عملية "درع الفرات"، وتمكن خلالها من تطهير 2055 كيلومتراً مربعاً شمالي سوريا من العناصر الإرهابية.​​​​​​​