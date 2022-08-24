أطلقت إيران الأربعاء تدريبات لاختبار طائراتها القتالية والاستطلاعية المسيَّرة، وسط مخاوف أمريكية من احتمال إمداد روسيا بطائرات مسيرة إيرانية الصنع لتستخدمها في هجومها على أوكرانيا.

وأفاد التليفزيون الحكومي بأن المناورات الحربية التي تستمر يومين ستشمل 150 طائرة مسيرة وستغطي ساحل إيران على الخليج ومعظم أراضيها، كما ستُختبر قدرات الدفاعات الجوي و"الحرب الإلكترونية" للبلاد ضدّ طائرات مسيرة لعدوّ وهمي.

واعتمدت إيران والقوى الإقليمية التي تدعمها على الطائرات المسيرة بشكل متزايد في السنوات القليلة الماضية في اليمن وسوريا والعراق ومضيق هرمز، حسب وكالة رويترز.

وقالت الولايات المتحدة في وقت سابق هذا الشهر إن مسؤولين من روسيا تدربوا في إيران في إطار اتفاق يتعلق بنقل طائرات مسيرة بين البلدين.

كما قال مسؤولون أمريكيون الشهر الماضي إن واشنطن تعتقد أن إيران تستعدّ لتزويد روسيا بما يصل إلى عدة مئات من الطائرات المسيرة. ونفى وزير الخارجية الإيراني الاتهام في ذلك الوقت، بل واتصل هاتفياً بنظيره الأوكراني ليؤكد له عدم حدوث ذلك.

وطورت إيران صناعة أسلحة محلية في مواجهة العقوبات والحظر الدولي الذي يمنعها من استيراد كثير من الأسلحة.