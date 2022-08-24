التقى وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو الأربعاء، قادة المعارضة السورية في العاصمة أنقرة.

وأوضح جاوش أوغلو في تغريدة، أنه استضاف في مقر وزارة الخارجية رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية سالم المسلط، ورئيس هيئة التفاوض بدر جاموس، ورئيس الحكومة المؤقتة عبد الرحمن مصطفى.

وقال: "نقدّر وندعم مساهمة المعارضة في العملية السياسية في إطار قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254".

وتبنّى مجلس الأمن في 18 ديسمبر/كانون الأول 2015 القرار رقم 2254 الذي ينصّ على وقف فوري لإطلاق النار في جميع أنحاء سوريا، وبدء مفاوضات سياسية، وتشكيل "حكومة وحدة" في غضون عامين، تليها انتخابات.

وقال جاوش أوغلو: "الحلّ الدائم هو الحلّ السياسي. نقول هذا منذ البداية، وقرار مجلس الأمن رقم 2254 يؤكد وحدة الأراضي السورية، تماماً كما نؤكده في كل تصريحاتنا، نحن نُولِي وحدة الأراضي السورية اهتماماً".