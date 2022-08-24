سياسة
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على متنه 1500 طن.. "قطار الخير" السادس ينطلق من أنقرة إلى أفغانستان
غادر "قطار الخير" السادس، العاصمة التركية أنقرة، الأربعاء، على متنه 1500 طن من المساعدات الإنسانية لفائدة الشعب الأفغاني. ومن المتوقع أن يصل القطار إلى وجهته خلال أسبوعين.
على متنه 1500 طن.. "قطار الخير" السادس ينطلق من أنقرة إلى أفغانستان
على متنه 1500 طن.. “قطار الخير” السادس ينطلق من أنقرة إلى أفغانستان / Others
24 أغسطس 2022

انطلق "قطار الخير" السادس من العاصمة التركية أنقرة، الأربعاء، محملاً بمساعدات تزن 1500 طن للشعب الأفغاني، جمعتها 10منظمات إغاثية محلية بالتنسيق مع رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ "آفاد".

ونظمت "آفاد" احتفالاً في وداع قافلة المساعدات بحضور نائب المدير العام للخطوط الحديدية التركية، تشتين ألطون، ونائب رئيس "آفاد" حمزة طاشدلان، وممثلين عن الجهات المانحة.

وفي كلمة له خلال المراسم، قال ألطون إن المجموعة السادسة من قافلة المساعدات التركية لأفغانستان، تضم 3 قطارات مكونة من 69 قاطرة محملة بـ1500 طن من المساعدات الإنسانية.

وأضاف أن قافلة المساعدات المذكورة ستنطلق من تركيا مروراً بإيران وتركمنستان قبل الوصول إلى أفغانستان، قاطعة مسافة 4 آلاف و168 كيلومتراً.

وأوضح أنه من المقرر أن تصل قافلة المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في أفغانستان، خلال 11 -14 يوماً.

وفي 27 يناير/كانون الثاني الماضي انطلق "قطار الخير" من العاصمة التركية أنقرة، ووصل في 7 فبراير/شباط الجاري، وكان محملاً بـ750 طناً من المساعدات.

وسبقه إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، استعداد بلاده لإرسال قطار محمل بالمواد الغذائية والملابس والمعدات الطبية والاحتياجات العاجلة إلى أفغانستان، وقال: "إن تركيا لا يمكنها أن تتجاهل مشاكل أفغانستان التي تربطها بها روابط تاريخية وثقافية عريقة".​​​

وبلغ إجمالي المستفيدين من مساعدات "قطار الخير" التركية حتى الآن، مليوناً و250 ألفاً في عموم أفغانستان.

كما يُشار إلى أنّ نحو 12.9 مليون طفل أفغاني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، و18.8 مليون شخص بحاجة إلى أغذية عاجلة، وذلك حسب بيانات رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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