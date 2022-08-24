ارتفع حجم التبادل التجاري بين السعودية وتركيا بنسبة 73.7% في خلال يونيو/حزيران الماضي، وسط تحسن العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين البلدين.

وحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء (حكومي) في السعودية الصادرة، الأربعاء، صعد التبادل التجاري إلى 622 مليون دولار في يونيو/حزيران الماضي، من 358 مليون دولار في الشهر ذاته من 2021.

وزادت صادرات السعودية إلى تركيا 74.4%، مسجلة 608 ملايين دولار في يونيو/حزيران الماضي، مقابل 348 مليون دولار في الشهر نفسه من 2022.

بينما صعدت واردات السعودية من تركيا من 47.3%، لتصل إلى 14.4 مليون دولار، بعد أن كانت 9.8 مليون دولار.

وأبرز صادرات السعودية غير النفطية لتركيا المواد الكيماوية والمعادن، فيما تتصدر الواردات الآلات والأجهزة الآلية والمعدات الكهربائية.

وتجمع تركيا والسعودية علاقات تاريخية لا سيّما على مستوى دعم قضايا الأمة والتعاون الثنائي في المجالات كافة وبخاصة الاقتصادية، وبدأت تتنامى في مختلف المجالات منذ زيارة أردوغان التاريخية إلى المملكة في أبريل/نيسان الماضي.

وكان الرئيس أردوغان قد أجرى زيارة رسمية على رأس وفد رفيع إلى المملكة العربية السعودية في أبريل/نيسان استغرقت يومين تلبية لدعوة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

وأعلن الرئيس التركي آنذاك أن أنقرة والرياض اتفقتا على دفع التعاون الاقتصادي المشترك إلى الأمام.