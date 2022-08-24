سياسة
3 دقيقة قراءة
غوتيريش: اتفاق الحبوب ما كان ليتم لولا جهود تركيا
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن اتفاق التصدير الآمن للحبوب من المواني الأوكرانية يتقدم بشكل جيد، مشيداً بدور تركيا في إتمام هذا الاتفاق الذي يمثل أملاً لملايين البشر حول العالم.
غوتيريش: اتفاق الحبوب ما كان ليتم لولا جهود تركيا
غوتيريش: اتفاق الحبوب ما كان ليقع لولا جهود تركيا / AA
24 أغسطس 2022

أشاد أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، بدور تركيا في إتمام اتفاق تصدير حبوب أوكرانيا، معتبراً أنه ما كان ليتم لولا جهود أنقرة.

جاء ذلك في جلسة يعقدها مجلس الأمن الدولي حالياً بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، تزامناً مع مرور 6 أشهر على بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وفي 22 يوليو/تموز الماضي، شهدت إسطنبول مراسم توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من المواني الأوكرانية"، بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

وتضمن الاتفاقية تأمين صادرات الحبوب العالقة في المواني الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم.

وقال غوتيريش خلال الجلسة: "كانت رحلتي الأخيرة إلى أوكرانيا فرصة مهمة لمتابعة هذا الاتفاق التاريخي الذي جلب قدراً من الأمل، وبخاصة للبلدان النامية ولملايين الأشخاص الضعفاء الذين يتحملون وطأة أزمة الغذاء العالمية، وبعضهم على حافة المجاعة".

وأضاف: "يمكنني أن أبلغ المجلس أن مبادرة الحبوب التي جرى توقيعها في إسطنبول (..) تتقدم بشكل جيد، حيث تبحر العشرات من السفن داخل وخارج المواني الأوكرانية، محملة حتى الآن بأكثر من 720 ألف طن من الحبوب والمنتجات الغذائية الأخرى".

واستطرد قائلاً: "هذا الاتفاق ما كان ليتم لولا جهود الحكومة التركية والنهج البناء من قبل أوكرانيا وروسيا".

وزاد: "خلال زيارتي إلى لفيف، التقيت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وقدمت لهما الشكر على مشاركتهما المستمرة في دعم تنفيذ مبادرة ضمان المرور الآمن للمنتجات الغذائية الأوكرانية والأسمدة للمحتاجين في العالم بأسره".

وفي 18 أغسطس/آب الجاري، اجتمع غوتيريش مع الرئيسين أردوغان وزيلينسكي في مدينة لفيف غربي أوكرانيا.

وفي 24 فبراير/شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا تبعها رفض دولي وعقوبات اقتصادية على موسكو التي تشترط، لإنهاء عمليتها، تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلاً" في سيادتها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us