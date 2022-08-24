انطلقت من ولاية مرسين جنوبي تركيا، الأربعاء، سفينة رابعة محملة بـ511.7 طن من المساعدات الإنسانية إلى لبنان.

وحسب بيان نشرته ولاية مرسين، فإن "سفينة الإحسان" ستنقل المساعدات إلى لبنان عبر 23 شاحنة محملة بالمنتجات الغذائية.

وتشرف على المساعدات رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، بناء على توجيهات الرئيس رجب طيب أردوغان.

وفي كلمة خلال توديع السفينة، قال نائب والي مرسين إبراهيم كوتشوك، إن سكان لبنان يواجهون صعوبات في تلبية احتياجاتهم.

وأشار كوتشوك إلى أن المساعدات تنطلق إلى الأشقاء اللبنانيين، بمشاعر التسامح وحب الخير التي يتمتع بها الشعب التركي.

وبين أواخر مارس/آذار ومطلع أبريل/نيسان 2022، أرسلت تركيا مساعدات إلى لبنان عبر 3 سفن أُطلق عليها "سفينة الإحسان".

ومنذ أكثر من عامين يرزخ لبنان تحت وطأة أزمة اقتصادية حادة صنفها البنك الدولي واحدة من بين أشد 3 أزمات في العالم.

وأدت الأزمة إلى انهيار مالي ومعيشي وشح بالوقود والأدوية وسلع أساسية أخرى في البلاد.