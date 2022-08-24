سياسة
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بسبب انخفاض مياه الراين.. قلق ألماني من مشكلات محتملة بإمدادات الفحم والنفط
حذرت وزارة الاقتصاد الألمانية، من مشكلات محتملة في إمدادات الفحم والنفط، على خلفية الانخفاض الحاد لمستويات مياه نهر الراين.
بسبب انخفاض مياه الراين.. قلق ألماني من مشكلات محتملة بإمدادات الفحم والنفط
قلق ألماني من مشكلات محتملة في إمدادات الفحم والنفط / Reuters
24 أغسطس 2022

قالت وثيقة صاغتها وزارة الاقتصاد الألمانية إن الحكومة قلقة من مشكلات محتملة تتعلق بإمدادات الفحم إلى محطات الكهرباء في الخريف والشتاء، بسبب انخفاض مستويات المياه في نهر الراين والمعروض النفطي في الأجزاء الشرقية من البلاد.

ويحاول أكبر اقتصاد في أوروبا إنهاء اعتماده على الطاقة الروسية. لكن أسابيع من مستويات منخفضة على نحو خطير للمياه في نهر الراين عرقلت عمليات النقل والإمداد، وزادت من أزمة الطاقة في ألمانيا بينما تتحول الصناعة بشكل مؤقت إلى المزيد من الفحم والنفط بسبب هبوط حاد في واردات الطاقة من روسيا.

وقالت الوثيقة "بسبب الانخفاض الحاد في الشحن المحلي، فإن مخزونات الفحم المتراكمة قد تهبط سريعاً".

وكشفت الوثيقة عن أن "مواقع التخزين الإضافية التي جرى ويجري تدبيرها في جنوب ألمانيا لن تكون على الأرجح ممتلئة بحلول الشتاء".

كما أشارت الوثيقة إلى انخفاض مستويات مياه نهر الراين، مما يقلص كميات الفحم التي يمكن نقلها بالصنادل النهرية. وقالت إن من غير المتوقع أن يحدث تحسن كبير.

ووافق مجلس الوزراء الألماني، الأربعاء، على تشريع لإعطاء أولوية لنقل الطاقة بواسطة شبكات السكك الحديدية في البلاد.

وكان عملاق الغاز الروسي "غازبروم" قد قلص تدفقات الغاز إلى ألمانيا من خلال خط الأنابيب "نورد ستريم 1" إلى 20% من طاقته الاستيعابية، مشيراً إلى مشكلات فنية.

وقالت برلين إن هذا التحرك جاء بدافع سياسي في ضوء العقوبات الأوروبية على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وقالت الوثيقة أيضاً إن المعروض النفطي قد يصبح مشكلة في المناطق الشمالية الشرقية في ألمانيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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