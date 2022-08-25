أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مقتل 22 شخصاً وإصابة 50 آخرين في قصف صاروخي روسي استهدف محطة شابلين للقطارات في مقاطعة دنيبرو شرقي أوكرانيا.

وقال زيلينسكي في كلمة وجّهها إلى مجلس الأمن عبر الفيديو مساء الأربعاء إن الضربة كانت مباشرة على العربات في محطة شابلين وأدت إلى اشتعال النيران في 4 عربات لنقل الركاب.

من جانبه قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الضربة الصاروخية الروسية على محطة قطار مكتظة بالمدنيين في أوكرانيا عمل فظيع.

وأضاف الوزير الأمريكي أن بلاده ستواصل مع شركائها في جميع أنحاء العالم الوقوف إلى جانب أوكرانيا والسعي لمساءلة المسؤولين الروس.

محاكمة أسرى الحرب بماريوبول

من جانب آخر ندّدت واشنطن أمس الأربعاء بعزم موسكو على إنشاء محاكم في ماريوبول التي سيطرت عليها القوات الروسية في مايو/أيار لمحاكمة المدافعين عن المدينة الأوكرانية الذين وقعوا في قبضة الجيش الروسي أسرى حرب، مؤكّدة أنّ محاكم كهذه "غير شرعية".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إنّ "هذه المحاكمات الصورية المقترحة غير شرعية وتمثّل استهزاء بالعدالة ونحن ندينها بشدّة".

وأضاف في بيان أنّ موسكو تهدف إلى "صرف" انتباه المجتمع الدولي عن "الفظائع التي ارتكبها الجيش الروسي في أوكرانيا" منذ بدأ غزو هذا البلد في 24 فبراير/شباط.

وتابع: "يحقّ لجميع أفراد القوات المسلّحة الأوكرانية، بمن فيهم المتطوّعون الأوكرانيون والأجانب، الحصول على وضع أسير حرب إذا وقعوا في الأسر، وتجب معاملتهم وحمايتهم بموجب هذا الوضع وفقاً لاتفاقيات جنيف".

استفتاءات روسية "زائفة"

وفي سياق متصل نقل مراسل موقع أكسيوس الإخباري عن جون كيربي منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي أن روسيا قد تعلن عن استفتاء لضم "المناطق الأوكرانية" المحتلة قبل نهاية هذا الأسبوع.

وقال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي في مؤتمر صحفي إن "موسكو أصدرت تعليمات للمسؤولين ببدء الاستعدادات لإجراء استفتاءات صورية في المناطق التي سيطرت عليها خلال حربها على أوكرانيا، بما في ذلك مدينة خاركيف (شرق) ومنطقة خيرسون (جنوب) وزابوريزهيا (جنوب)، وأجزاء من منطقتَي دونيتسك، ولوغانسك".

وأضاف كيربي أن "الاستفتاءات الأولى قد يجري الإعلان عنها نهاية الأسبوع الحالي".

وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن "بلاده والمجتمع الدولي لن يعترفا بشرعية أي انتخابات من هذا القبيل".

وأردف كيربي: "نتوقع أن تحاول روسيا التلاعب بنتائج هذه الاستفتاءات في ظل الادعاء الكاذب أن الشعب الأوكراني يرغب في الانضمام إلى روسيا، ومن الضروري كشف النقاب عن هذه المعلومات المضللة، والتصدي لها في الوقت الحالي".

وأضاف: "المسؤولون الروس أنفسهم يعلمون أن ما يفعلونه سوف يفتقر إلى الشرعية، ولن يعكس إرادة الشعب الأوكراني".

مساعدات أمريكية لكييف

وتأتي هذه التصريحات بعد إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا هي الأكبر منذ بدء الحرب أواخر فبراير/شباط الماضي.

وبلغت قيمة المساعدات الأمريكية الجديدة نحو 3 مليارات دولار، وأُعلنت بالتزامن مع ذكرى استقلال أوكرانيا ودخول الحرب شهرها السابع.

ومؤخراً اعترفت روسيا رسمياً بمنطقتَي دونيتسك ولوغانسك دولتين مستقلتين عن أوكرانيا.