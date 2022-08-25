سياسة
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رئيسة وزراء السويد: لا شراكة مع من يلوحون برايات تنظيم PKK الإرهابي
قالت رئيسة الوزراء السويدية ماغدالينا أندرسون إن حزبها لا يخطط لشراكة مع حزب اليسار الذي يلوح نوابه برايات تنظيم PKK الإرهابي بعد الانتخابات العامة المقبلة، معتبرة أن ذلك لا يصب في مصلحة الحكومة.
رئيسة وزراء السويد: لا شراكة مع من يلوحون برايات تنظيم PKK الإرهابي
رئيسة وزراء السويد: لا شراكة مع من يلوحون برايات تنظيم PKK الإرهابي / AA
25 أغسطس 2022

قالت رئيسة الوزراء السويدية زعيمة الحزب الديمقراطي الاشتراكي ماغدالينا أندرسون إن حزبها لا يخطط لشراكة مع الحزب اليساري الذي يلوح نوابه برموز تنظيم PKK الإرهابي بعد الانتخابات العامة المقبلة.

جاء ذلك في مقابلة على التلفزيون السويدي الأربعاء تطرقت خلالها أندرسون إلى الانتخابات العامة والمحلية المقرر إجراؤها في 11 سبتمبر/أيلول المقبل والأحزاب التي يمكن التعاون معها.

وقالت أندرسون: "لا نفكر في الشراكة مع حزب اليسار الذي يلوح براية PKK المصنف تنظيماً إرهابياً، التلويح برايات PKK لا يصب في مصلحة الحكومة".

وفي 7 يوليو/تموز الماضي نشر 3 نواب من حزب اليسار صوراً مع شعار PKK الإرهابي على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما أدانت أندرسون ذلك.

وأواخر يونيو/حزيران الماضي وقعت تركيا والسويد وفنلندا مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن عضوية الأخيرتين بحلف شمال الأطلسي (ناتو)، على هامش قمة التكتل في العاصمة الإسبانية مدريد، تعهد فيها البلدان بالتعاون التام مع أنقرة في مكافحة التنظيمات الإرهابية، وفي مقدمتها PKK.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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