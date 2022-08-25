قال الجيش الأمريكي إن جندياً على الأقل أصيب بجروح طفيفة، في حين قُتل ما يصل إلى ثلاثة من المسلحين الذين قال إنه يشتبه بأنهم "مدعومون من إيران" الأربعاء، وذلك في اليوم الثاني على التوالي لقصف متبادل بين الطرفين.

وأعلنت القيادة الأمريكية الوسطى "سنتكوم" في بيان أنّ "القوات الأمريكية ردّت اليوم على إطلاق صواريخ على موقعين في سوريا، فدمّرت ثلاث سيارات والمعدات التي استُخدمت بإطلاق صواريخ".

جرحى في صفوف القوات الأمريكية

وأكّد الجيش الأمريكي أنّ "الولايات المتّحدة لا تسعى لدخول نزاع مع إيران لكنّنا سنواصل اتّخاذ الإجراءات اللازمة لحماية شعبنا والدفاع عنه".

وأوضحت سنتكوم أنّ القصف الصاروخي استهدف قرابة الساعة 19:20 بالتوقيت المحلّي "محيط" قاعدة كونوكو الأمريكية قبل أن يستهدف لاحقاً محيط "غرين فيلدج".

وأضاف البيان أنّ "أحد أفراد القوات المسلّحة" الأمريكية أصيب بجروح طفيفة في القصف تلقّى على إثرها العلاج وعاد إلى مزاولة عمله، في حين أصيب عنصران آخران بـ"جروح طفيفة".

وردّاً على هذا القصف أغارت مروحيات هجومية أمريكية "بشكل متناسب و متعمّد" على مصادر إطلاق الصواريخ.

وقال الجنرال مايكل "إريك" كوريلا قائد القيادة المركزية الأمريكية في بيان: "نراقب الوضع من كثب".

وحسب سنتكوم فقد استهدفت الغارات الثلاثاء "منشآت بنى تحتية تستخدمها مجموعات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني".

نفي إيراني

وفي وقت سابق أمس الأربعاء نفت إيران أي صلة لها بالمواقع التي استهدفتها الولايات المتحدة يوم الثلاثاء. وقال الجيش إن بايدن صرح بضربات جوية تشارك فيها ثماني مقاتلات أمريكية وقصف تسعة أهداف في سوريا.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في بيان إنّ "هذا الاعتداء الجديد للجيش الأمريكي على الشعب السوري هو اعتداء إرهابي ضدّ المجموعات الشعبية والمقاتلين ضدّ الاحتلال"، نافياً "أن تكون المجموعات تابعة" لطهران.

وشدّد المتحدّث الإيراني على أنّ "استمرار وجود القوات الأمريكية في أجزاء من سوريا يناقض القانون الدولي وينتهك السيادة الوطنية لهذا البلد ويعدّ احتلالاً، وعلى هذا الأساس عليها أن تغادر سوريا فوراً وتنهي نهب ثروات هذا البلد من النفط والحبوب".

وينتشر مئات الجنود الأمريكيين شمال شرق سوريا في إطار تحالف يركّز على محاربة ما تبقى من عناصر تنظيم داعش الإرهابي.