سياسة
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"سابقة سياسية".. وزير للقهوة وآخر لزيت النخيل في غينيا الجديدة
أعلن رئيس وزراء بابوا غينيا الجديدة جيمس ماراب التشكيلة الوزارية الجديدة لحكومته التي ضمت وزيراً للقهوة وآخر لزيت النخيل، وتشتهر البلاد بإنتاج القهوة التي يشكل محصولها نحو 6%من الناتج المحلي وتباع في أمريكا وأستراليا واليابان.
"سابقة سياسية".. وزير للقهوة وآخر لزيت النخيل في غينيا الجديدة
"سابقة سياسية".. وزير للقهوة وآخر لزيت النخيل في غينيا الجديدة - صورة تعبيرية / AP
25 أغسطس 2022

أعلن رئيس وزراء بابوا غينيا الجديدة جيمس ماراب عن التشكيلة الوزارية الجديدة لحكومته التي تضم وزيراً للقهوة وآخر لزيت النخيل.

وقال ماراب أثناء إعلان التشكيلة الثلاثاء إن التعيينات الجديدة تظهر التزام الحكومة توسيع الصناعات الزراعية الرئيسية، حسبما ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية الأربعاء.

وأوضح ماراب أن الحكومة الجديدة المكونة من 33 وزيراً "تسلط الضوء بشكل خاص على الزراعة لتعزيز النمو الزراعي في البلاد".

وأضاف: "الزراعة هي المجال الذي يمكن للحكومة أن تؤثر فيه بشكل أكبر، بالنظر إلى عدد السكان الذين يشكل المزارعون الجزء الأكبر منهم".

وأكد ماراب أن وزارتَي القهوة وزيت النخيل ستعملان جنباً إلى جنب مع وزارة الزراعة التي يديرها أيي تامبوا.

وبإعلان التشكيلة الوزارية الجديدة أصبح النائب البرلماني جو كولي وزيراً للقهوة، فيما جرى تعيين فرانسيس مانيك وزيراً لزيت النخيل.

وقال ماراب إن صناعة القهوة بحاجة إلى الإنعاش لجلب مزيد من عائدات التصدير.

ويهيمن صغار مزارعي القرى على إنتاج القهوة فينتجون نحو 85% من المحصول السنوي للبلاد، كما تعد تجارة القهوة مصدر دخل نحو مليونَي شخص، قرابة ربع سكان البلاد، وفق وزارة الزراعة والثروة الحيوانية.

وتمثل القهوة ثاني أكبر سلعة زراعية في البلاد فتشكل 27% من إجمالي الصادرات الزراعية و6% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، حسب الصحيفة.

وبرزت قهوة بابوا استيراداً مرغوباً فيه السنوات الأخيرة فتقدم المقاهي بكل أنحاء أستراليا والولايات المتحدة واليابان القهوة المصنوعة من حبوب مزروعة في بابوا نيو غينيا، وقال الوزير كولي إن تركيزه منصبٌّ على القهوة المحلية التي يريد أن يراها بكل أنحاء العالم عبر تصديرها إلى كل وجهة ممكنة.

وبالنسبة إلى زيت النخيل قال ماراب إنه يعد "أكبر سلعة زراعية" في بلاده، إذ يسهم بنحو 40% من عائدات الصادرات الزراعية.

وأضاف أن كثيراً من الأراضي الخاملة متاح للاستثمار الزراعي وأن وزير زيت النخيل سيكون مكلفاً استخدامها لزيادة الإنتاج فضلاً عن مساعدة الصناعة القائمة على النمو

وفي 9 أغسطس/آب الجاري انتخب البرلمان جميس ماراب رئيساً للوزراء بالإجماع في أول جلسة برلمانية تلت الانتخابات الوطنية التي جرت في 4 يوليو/تموز الماضي وفاز فيها بـ36 مقعداً برلمانياً من 111، ليقود بذلك ائتلافاً حكومياً من عدة أحزاب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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