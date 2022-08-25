سياسة
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مونديال قطر: تذاكر مباراتَي الأرجنتين ضدّ السعودية والمكسيك الأكثر مبيعاً
حققت المباريات المرتقبة بين الأرجنتين وكل من السعودية والمكسيك في إطار مونديال قطر 2022 أكثر نسبة مبيعات حتى الآن، وذلك قبل 3 أشهر من انطلاق المونديال.
مونديال قطر: تذاكر مباراتَي الأرجنتين ضدّ السعودية والمكسيك الأكثر مبيعاً
مونديال قطر: تذاكر مباراتَي الأرجنتين ضدّ السعودية والمكسيك الأكثر مبيعاً / Others
25 أغسطس 2022

أعلن الرئيس التنفيذي لمونديال قطر 2022 ناصر الخاطر أن مباراتَي الأرجنتين مع المكسيك والسعودية هما الأكثر مبيعاً حتى الآن، قبيل أقل من ثلاثة أشهر على انطلاق العرس الكروي العالمي الأول في الشرق الأوسط.

وقال الخاطر في حوار مع وكالة الأنباء القطرية (قنا) على تويتر الأربعاء إن "الإقبال والطلب على التذاكر مهول (...) حسب فيفا (الاتحاد الدولي لكرة القدم)، كانوا مندهشين".

وأشار إلى أن "مباراة السعودية والأرجنتين في لوسيل هي ثاني أكثر مباراة عليها طلب ونفدت تذاكرها في المرحلة الثانية (...) وطبعاً الأرجنتين والمكسيك في المقام الأول".

وأضاف وجود "خطط لنقل بعض الجمهور السعودي بحافلات من المنافذ الحدودية إلى الملاعب".

وبلغ عدد التذاكر المباعة لمباريات مونديال قطر 2.45 مليون، بينها نصف مليون الشهر الماضي، قبل مرحلة البيع النهائية، حسب ما أعلن فيفا الأسبوع الماضي.

وتتوافر 3 ملايين تذكرة لمونديال 2022، ويتوافق الرقم 2.45 مليون مع التذاكر المباعة لجميع الفئات (الجماهير، شركاء فيفا، الاتحادات، الضيافة...).

وأشار الخاطر في هذا السياق إلى أنه "سيكون لبيع التذاكر مرحلة ثالثة وأخيرة"، لافتاً إلى أن عائدات البطولة "قد تصل إلى نحو 6 مليارات دولار وفق تقديرات فيفا".

وسيُعلن فيفا موعد انطلاق مرحلة مبيعات "اللحظة الأخيرة" أواخر سبتمبر/أيلول بمبدأ من يأتي أولاً يُخدم أولاً أيضاً.

وستنطلق المبيعات في أكشاك التذاكر بالدوحة بعد إطلاق مرحلة مبيعات اللحظة الأخيرة.

ويتوقع قدوم أكثر من مليون زائر خلال فترة المونديال بين 20 نوفمبر/تشرين الثاني و18 ديسمبر/كانون الأول إلى الدولة الخليجية الغنية بالغاز البالغ عدد سكانها 2.8 مليون نسمة، والتي تستضيف أول مونديال في التاريخ بالشرق الأوسط.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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