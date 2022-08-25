سياسة
2 دقيقة قراءة
تعويض بـ31 مليون دولار بقضية تحطُّم مروحية كوبي براينت.. تَعرَّف التفاصيل
أقرت محكمة أمريكية في لوس أنجلوس بدفع تعويضات بلغت 31 مليون دولار عن الصور التي التقطها موظفون عموميون في أثناء عملهم، لموقع تحطم مروحية كان على متنها نجم كرة السلة الأمريكي كوبي براينت وابنته.
تعويض بـ31 مليون دولار بقضية تحطُّم مروحية كوبي براينت.. تَعرَّف التفاصيل
إلى اليمين صورة لموقع تحطم الطائرة وإلى اليسار كوبي براينت وابنته / Others
25 أغسطس 2022

أمرت هيئة محلفين مقاطعة لوس أنجلوس بدفع 31 مليون دولار الأربعاء تعويضاً عن الصور التي التقطها نواب عمدة الشرطة ورجال إطفاء ومسعفون لموقع تحطم طائرة المروحية التي أودت بحياة أسطورة كرة السلة الأمريكية كوبي براينت.

وكان نجم لوس أنجلوس ليكرز وابنته المراهقة جانا من بين تسعة أشخاص لقوا حتفهم عندما اصطدمت مروحيتهم بتلة بالقرب من لوس أنجلوس في يناير/كانون الثاني 2020.

وقالت أرملته فانيسا براينت في أغسطس/آب الحالي إنها عانت اضطرابات عاطفية لأن أفراداً من إدارة شرطة لوس أنجلوس ورجال الإطفاء التقطوا صوراً لموقع التحطّم، وشاركوها لاحقاً مع الأصدقاء وأول المستجيبين.

وأمرت الهيئة المقاطعة بدفع 16 مليون دولار لفانيسا براينت و15 مليون دولار للمدّعي المشارك كريس تشستر الذي توفيت زوجته وابنته أيضاً في حادث التحطم نفسه.

وتوصّل المحلفون في لوس أنجليس إلى حكمهم بعد نحو أربع ساعات ونصف من المداولات.

ويُعرف براينت على نطاق واسع بأنه أحد أعظم لاعبي كرة السلة على الإطلاق، وهو شخصية أصبحت وجهاً لرياضته خلال عقدين من الزمن مع فريق لوس أنجلوس ليكرز.

وتُوج كوبي بطلاً لـ"أن بي إيه" خمس مرات في مسيرة بدأت عام 1996 مباشرة بعد تخرجه من الثانوية واستمرت حتى اعتزاله عام 2016، وبعد ذلك دخل مجالات عدة مربحة. كما حصل على ميدالية ذهبية أولمبية مرتين، حيث ساعد المنتخب الأمريكي على الفوز عامَي 2008 في بكين و2012 في لندن.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us