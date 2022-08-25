قالت مصادر بوزارة الدفاع التركية الخميس إن طائرات يونانية تحرشت بمقاتلات تركية من طراز F-16، أثناء مشاركتها بمهمة لحلف شمال الأطلسي "ناتو" في بحر إيجة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن طائرتين تركيتين من طراز F-16 شاركت بمهمة لحلف الناتو في بحر إيجة أمس الأربعاء.

وأضافت أن طائرات يونانية من طراز F-16 تحرشت بالمقاتلات التركية أثناء المهمة المذكورة، بفتح راداراتها وتعقبها لها باعتبارها أهدافاً معادية.

وذكرت المصادر أن اليونان تواصل استهداف مهام الناتو بغرض زيادة التوتر، ويظهر حادث التحرش الأخير أن اليونان تلجأ إلى هذه السلوكيات بشكل مخطط ومتعمد.

وأكدت المصادر أن الجانب التركي أبلغ قيادة الناتو بالتحرش اليوناني الأخير، على غرار الحوادث المشابهة.

وشددت على أن التصرفات اليونانية لا تنسجم مع روح التحالف للناتو وتعرض سلامة الطيران للخطر بدرجة كبيرة.

يشار إلى أن طائرات يونانية أقدمت على تحرش مماثل بمقاتلات تركية شاركت بمهمة لحلف الناتو شرقي المتوسط الثلاثاء الماضي.

وعقب الحادث استدعت وزارة الدفاع التركية الملحق العسكري اليوناني وأعربت عن تنديدها بتعريض مهام الحلف للخطر.