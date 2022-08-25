سياسة
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تايوان.. زيادة قياسية في الإنفاق الدفاعي وسط تصاعُد التوتر مع الصين
بعد أسابيع من إجراء الصين مناورات حربية واسعة النطاق حول الجزيرة التي تعتبرها جزءاً من أراضيها، أعلنت تايوان أنها تنوي زيادة ميزانيتها العسكرية لتصل إلى مستوى قياسي.
تايوان.. زيادة قياسية في الإنفاق الدفاعي وسط تصاعُد التوتر مع الصين
تايوان.. زيادة قياسية في الإنفاق الدفاعي وسط تصاعد التوتر مع الصين / Reuters
25 أغسطس 2022

أعلنت تايوان الخميس أنها تعتزم زيادة ميزانيتها العسكرية التي ستصل إلى مستوى غير مسبوق في أجواء تصاعد الخلافات مع الصين التي نفّذَت هذا الشهر مناورات عسكرية غير مسبوقة قبالة سواحل الجزيرة.

واقترحت تايبيه ميزانية عسكرية جديدة بقيمة 415,1 مليار دولار تايواني (13,7 مليار يورو) للعام المقبل بزيادة 13% مقارنة بميزانية العام الماضي.

وينبغي أن يوافق البرلمان على هذا المبلغ القياسي.

وقالت الهيئة المكلَّفة الميزانيات في بيان إنه سيُخصَّص مبلغ شراء طائرات مقاتلة.

وصرّح متحدث نقلاً عن رئيس الوزراء سو تسينغ تشانغ بأنه "لحماية الأمن القومي ستصل الميزانية الإجمالية للدفاع العام المقبل إلى 586,3 مليار دولار تايواني، وهو رقم قياسي".

وصعّدت المناورات العسكرية الصينية خلال الشهر الجاري بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي لتايبيه، التوتر في مضيق تايوان إلى أعلى مستوى منذ سنوات، ما زاد مخاوف استخدام بكين القوة للسيطرة على الجزيرة التي تعتبرها جزءاً من أراضيها.

وما زالت بكين متفوقة عددياً بفارق كبير على تايوان التي يضمّ جيشها 88 ألف جندي في سلاح البر مقابل مليون رجل للصين، حسب تقديرات وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون).

وحدّثَت الجزيرة أسطولها القتالي المتقادم في السنوات الأخيرة وسط مخاوف متزايدة من عمل عسكري صينيّ واستمرار طلعات الطائرات الصينية المتكررة في منطقة تحديد الدفاع الجوي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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