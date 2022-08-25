سياسة
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بالصور | اكتشاف نُصب مؤسس دولة تركية في منغوليا وأنقرة ترحب
عُثر على نصب تذكاري أثري بمنغوليا يعتقد أنه لمؤسس دولة "غوك تورك" الثانية الخاقان قوتلوق إیلتریش، فيما أعربت وزارة الخارجية التركية عن سعادتها بهذا الاكتشاف.
بالصور | اكتشاف نُصب مؤسس دولة تركية في منغوليا وأنقرة ترحب
اكتشاف نُصب مؤسس دولة تركية في منغوليا وأنقرة ترحب / AA
25 أغسطس 2022

أعلنت البعثة الأثرية العلمية المشتركة للأكاديمية التركية الدولية والمعهد المنغولي للآثار في وادي نومغون بمنغوليا، اكتشاف مجمع الخاقان قوتلوق إیلتریش، مؤسس دولة "غوك تورك" الثانية، وهو اكتشاف مهم في التاريخ التركي.

وقالت البعثة في بيان: "وجدنا النصب التذكاري الذي أقيم باسم قوتلوق إیلتریش، والد زوجة سلفنا بارس بي كاغان مؤسس خاقانات الترك، بالتعاون مع الأكاديمية التركية ومعهد الآثار المنغولي".

وجرت كتابة النقش باللغتين التركية والصغدية، فيما رحبت وزارة الخارجية التركية بالاكتشاف التاريخي.

وقالت الخارجية التركية إنها تلقت نبأ اكتشاف المجمع بمشاعر من الحماس والسعادة، واصفة هذا الحدث بأنه نقطة تحول مهمة في التاريخ التركي.

ويعد الاكتشاف ذا أهمية تاريخية ومصدراً لفهم أصل الأتراك وتاريخهم وثقافتهم وعلاقاتهم مع القبائل التركية الأخرى.

وسبق أن جرى اكتشاف نقوش تاريخية في منطقة أرخون كُتبت بأول أبجدية تركية معروفة.

ويعد قوتلوق إیلتریش مؤسس دولة "غوك تورك" الثانية عام 682 في آسيا على يد عشيرة أشينا في منغوليا ثم انقسمت إلى خاقانيتين غربية وشرقية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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