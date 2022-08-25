أعلنت البعثة الأثرية العلمية المشتركة للأكاديمية التركية الدولية والمعهد المنغولي للآثار في وادي نومغون بمنغوليا، اكتشاف مجمع الخاقان قوتلوق إیلتریش، مؤسس دولة "غوك تورك" الثانية، وهو اكتشاف مهم في التاريخ التركي.

وقالت البعثة في بيان: "وجدنا النصب التذكاري الذي أقيم باسم قوتلوق إیلتریش، والد زوجة سلفنا بارس بي كاغان مؤسس خاقانات الترك، بالتعاون مع الأكاديمية التركية ومعهد الآثار المنغولي".

وجرت كتابة النقش باللغتين التركية والصغدية، فيما رحبت وزارة الخارجية التركية بالاكتشاف التاريخي.

وقالت الخارجية التركية إنها تلقت نبأ اكتشاف المجمع بمشاعر من الحماس والسعادة، واصفة هذا الحدث بأنه نقطة تحول مهمة في التاريخ التركي.

ويعد الاكتشاف ذا أهمية تاريخية ومصدراً لفهم أصل الأتراك وتاريخهم وثقافتهم وعلاقاتهم مع القبائل التركية الأخرى.

وسبق أن جرى اكتشاف نقوش تاريخية في منطقة أرخون كُتبت بأول أبجدية تركية معروفة.

ويعد قوتلوق إیلتریش مؤسس دولة "غوك تورك" الثانية عام 682 في آسيا على يد عشيرة أشينا في منغوليا ثم انقسمت إلى خاقانيتين غربية وشرقية.