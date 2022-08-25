سياسة
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"وباء خبيث".. ما قصة تفشي حمى مجهولة بكوريا الشمالية قرب حدود الصين؟
قالت وكالة الأنباء المركزية الرسمية في كوريا الشمالية إن أربع حالات مصابة بحمى "يشتبه في إصابتها بوباء خبيث" في إقليم ريانجانج المتاخم للصين يوم الثلاثاء، وأغلقت السلطات المنطقة ونشرت الفرق الطبية وأرسلت إليها خبراء في الأوبئة والفيروسات.
"وباء خبيث".. ما قصة تفشي حمى مجهولة بكوريا الشمالية قرب حدود الصين؟
السلطات الكورية الشمالية أعلنت الشهر الحالي الانتصار على وباء كورونا / AP
25 أغسطس 2022

قالت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية اليوم الخميس إن تفشياً للحمى مجهول المنشأ ظهر في منطقة متاخمة للصين، لكنه ليس كورونا الذي أعلنت البلاد الانتصار عليه هذا الشهر.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية نقلاً عن إدارة الوقاية من الأوبئة أنه جرى الإبلاغ عن أربع حالات حمى "يشتبه في إصابتها بوباء خبيث" في إقليم ريانجانج بالقرب من الحدود مع الصين يوم الثلاثاء، مما دفع السلطات إلى إغلاق المنطقة على الفور ونشر الفرق الطبية.

وقالت الوكالة إن تحليلاً مفصلاً للوضع الوبائي على مستوى البلاد أظهر أن لا حالات إصابة بكوفيد-19 منذ انتهاء تفشي المرض في البلاد أوائل هذا الشهر.

وأضافت أنه مع ذلك أرسلت السلطات خبراءً في علم الأوبئة والفيروسات والفحوص إلى المنطقة للتحقيق في سبب حالات الحمى، مع فرض إجراءات لمنع انتشارها.

وقالت الوكالة إن "السلطات تتخذ خطوات لتعقب جميع الأشخاص ذوي الصلة بالحالات المشتبه بها، والمتجهين من المنطقة المعنية وإليها وإبقائهم تحت المراقبة الطبية الصارمة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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