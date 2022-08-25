سياسة
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طالبان تقول إنها لم تعثر على جثمان الظواهري
قال المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد إن الحركة لم تعثر على جثمان أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة وتواصل التحقيقات، بعد استهدافه وقتله بغارة نفذتها مُسيّرة أمريكية الشهر الماضي.
طالبان تقول إنها لم تعثر على جثمان الظواهري
طالبان تقول إنها لم تعثر على جثمان الظواهري / AFP
25 أغسطس 2022

بعد أسابيع من إعلان واشنطن قتله بضربة شنتها طائرة مُسيرة في العاصمة كابُل أعلنت حركة طالبان الخميس أنه "لا معلومات لديها" حول وجود زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهريفي أفغانستان.

وأشار مسؤول في طالبان بداية الشهر الجاري إلى أن الحركة تحقق في "مزاعم" أمريكية بأن زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري قُتل في غارة أمريكية بطائرة مُسيرة في كابل، مما يشير إلى أن قيادة الحركة لم تكن على علم بوجوده هناك.

وكان سهيل شاهين، ممثل طالبان المُعين لدى الأمم المتحدة، قال في وقت سابق: "لم تكن الحكومة أو القيادة على علم بهذه المزاعم". وأضاف: "التحقيق جارٍ الآن لمعرفة مدى صحة المزاعم"، مضيفاً أن نتائج التحقيق ستُنشَر علناً.

والتزم قادة طالبان الصمت إلى حد كبير بشأن الغارة ولم يؤكدوا وجود أو مقتل الظواهري في كابُل. وقالت ثلاثة مصادر في الحركة إن كبار قادة طالبان أجروا مناقشات مطولة حول كيفية الرد على الضربة الأمريكية.

يذكر أن متحدثاً باسم البيت الأبيض قال سابقاً إن الولايات المتحدة ليس لديها تأكيد من خلال تحليل الحمض النووي لمقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهريفي قلب كابُل، لكنها تأكدت من هُويته عبر مصادر أخرى.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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