سياسة
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إعلام يوناني: واشنطن لا تتفق مع أثينا بشأن مدى المجال الجوي اليوناني
تختلف الولايات المتحدة واليونان حول مدى المجال الجوي اليوناني، إذ قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن "اليونان وجيرانها لم يتفقوا على ترسيم الحدود بتلك المناطق التي تتداخل فيها استحقاقاتهم البحرية المشروعة".
إعلام يوناني: واشنطن لا تتفق مع أثينا بشأن مدى المجال الجوي اليوناني
أشارت صحيفة يونانية إلى أن المزاعم اليونانية بأن الطائرات التركية تنتهك مجالها الجوي غير ممكنة / AA
25 أغسطس 2022

قالت صحيفة يونانية الأربعاء إن الولايات المتحدة كررت مؤخراً أنها لا تتفق مع أثينا بشأن مدى المجال الجوي اليوناني.

ونقلت صحيفة "كاثيميريني" اليونانية عن تقرير أعدته وزارة الخارجية الأمريكية وقدمته إلى الكونغرس إن الولايات المتحدة لا تدعم المزاعم اليونانية بأن الطائرات التركية تنتهك المجال الجوي للبلاد.

وقال التقرير إن اليونان تطالب بمجال جوي يصل إلى 10 أميال بحرية وبحر إقليمي يصل إلى 6 أميال بحرية.

وتابع: "بموجب القانون الدولي يتطابق المجال الجوي لدولة ما مع بحرها الإقليمي. وهكذا تعترف الولايات المتحدة بمجال جوي يصل إلى 6 أميال بحرية متسقة مع البحر الإقليمي. ولا تتفق اليونان والولايات المتحدة في وجهة النظر بشأن مدى المجال الجوي لليونان".

وأشار التقرير أيضاً إلى أن "اليونان وجيرانها لم يتفقوا على ترسيم الحدود في تلك المناطق التي تتداخل فيها استحقاقاتهم البحرية المشروعة".

وفقًا للتقرير فإن عدم وجود مثل هذا التحديد يعني عدم وجود وضوح بشأن مدى البحر الإقليمي لليونان والمجال الجوي المقابل في هذه المناطق.

وعلى هذا النحو أشارت الصحيفة إلى أن المزاعم اليونانية بأن الطائرات التركية تنتهك مجالها الجوي غير ممكنة.

وأضاف التقرير أن الولايات المتحدة تشجع اليونان وتركيا على "حل قضايا الحدود البحرية الثنائية المعلقة سلمياً ووفقاً للقانون الدولي".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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