سياسة
2 دقيقة قراءة
أردوغان يؤكد استمرار نضال تركيا حتى تأمين حدودها الجنوبية بممر عمقه 30 كم
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده مستمرة في حربها على الإرهاب، وستواصل نضالها من أجل تأمين حدودها الجنوبية بممر عمقه ثلاثون كيلومتراً.
أردوغان يؤكد استمرار نضال تركيا حتى تأمين حدودها الجنوبية بممر عمقه 30 كم
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان / AA
25 أغسطس 2022

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، أن نضال بلاده سيستمر إلى حين تأمين الحدود الجنوبية بحزام يصل عمقه إلى 30 كيلو متراً.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في فعاليات الذكرى السنوية الـ950 لمعركة ملاذ كرد التاريخية في ولاية بتليس شرقي البلاد.

وقال أردوغان في هذا الخصوص: "أعلن للعالم أجمع أن نضالنا مستمر حتى نؤمّن حدودنا الجنوبية بممر عمقه 30 كيلومتراً".

وأضاف أن تركيا ستواصل عملياتها وفق خططها وأولوياتها الأمنية (على الحدود الجنوبية) في أي مكان وبأية لحظة.

وفي وقت سابق قال الرئيس التركي إن بلاده وسّعت نطاق عملياتها العسكرية من سوريا إلى العراق، وإنها توجه أشد الضربات إلى تنظيم PKK الإرهابي في المناطق التي شعر فيها بالأمان.

وأكد أن هدف بلاده هو "إقامة حزام سلام وتعاون" في محيطها بدءاً من "الجيران الأقربين".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us