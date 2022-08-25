أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، أن نضال بلاده سيستمر إلى حين تأمين الحدود الجنوبية بحزام يصل عمقه إلى 30 كيلو متراً.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في فعاليات الذكرى السنوية الـ950 لمعركة ملاذ كرد التاريخية في ولاية بتليس شرقي البلاد.

وقال أردوغان في هذا الخصوص: "أعلن للعالم أجمع أن نضالنا مستمر حتى نؤمّن حدودنا الجنوبية بممر عمقه 30 كيلومتراً".

وأضاف أن تركيا ستواصل عملياتها وفق خططها وأولوياتها الأمنية (على الحدود الجنوبية) في أي مكان وبأية لحظة.

وفي وقت سابق قال الرئيس التركي إن بلاده وسّعت نطاق عملياتها العسكرية من سوريا إلى العراق، وإنها توجه أشد الضربات إلى تنظيم PKK الإرهابي في المناطق التي شعر فيها بالأمان.

وأكد أن هدف بلاده هو "إقامة حزام سلام وتعاون" في محيطها بدءاً من "الجيران الأقربين".