سياسة
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السعودية تقرر منح مشجعي "مونديال قطر 2022" تأشيرات دخول متعددة إلى أراضيها
قررت السلطات السعودية منح مشجعي كأس العالم في كرة القدم بقطر تأشيرات دخول متعددة، وذلك للاستفادة اقتصادياً من هذا الحدث الذي ينظم لأول مرة في العالم العربي والشرق الأوسط.
السعودية تقرر منح مشجعي "مونديال قطر 2022" تأشيرات دخول متعددة إلى أراضيها
السعودية تقرر منح مشجعي "مونديال قطر 2022" تأشيرات دخول متعددة إلى أراضيها / TRT Arabi
25 أغسطس 2022

أعلنت السعودية أنها ستمنح تأشيرات متعددة الدخول لجميع حاملي بطاقة "هيّا" لمشجعي كأس العالم في كرة القدم المقرّرة نهاية العام في قطر المجاورة، في مسعى لجذب هؤلاء لزيارتها وإنعاش قطاعي السياحة والضيافة في المملكة.

وستقام نهائيات كأس العالم نهاية العام الحالي في الفترة ما بين 20 نوفمبر/تشرين الثاني حتى 18 ديسمبر/ كانون الأول، للمرة الأولى في العالم العربي والشرق الأوسط.

وتعد بطاقة "مشجع هيّا" وثيقة تعريف شخصية إلزامية للمشجعين لحضور المباريات.

وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان، مساء الأربعاء، أن المملكة "ستسمح لحاملي بطاقة مشجّع هيّا بالدخول إلى المملكة قبل انطلاق بطولة كأس العالم بعشرة أيام بعد الحصول على تأشيرة إلكترونية".

وأوضحت أنّه "يمكن للحاصلين على تأشيرة الدخول الإقامة في المملكة لمدة 60 يوماً"، مشيراً إلى أنها تتيح "الدخول إلى المملكة والخروج منها عدة مرات خلال مدة صلاحية التأشيرة".

ويأتي القرار السعودي في مسعى للاستفادة اقتصادياً من عدد المشجعين الكبير المتوقع حضوره مباريات كأس العالم، ولإنعاش قطاعي السياحة والضيافة لديها.

وبدأت السعودية، التي ظلت بلداً مغلقاً لعقود، لأول مرة في منح تأشيرات دخول إلكترونية لمواطني 49 دولة في سبتمبر/أيلول 2019.

وتتوقع قطر أن يزورها 1,2 مليون شخص، خلال فترة المونديال، وقد أعرب العديد من المشجعين عن مخاوفهم بشأن محدودية توفّر أماكن الإقامة والسفر.

ومع تزايد الضغوط على قطر لإيجاد مساكن وغرف لمئات آلاف المشجعين، ستسيّر الخطوط السعودية والكويتية وشركة "فلاي دبي" والطيران العماني أكثر من 160 رحلة يومية اعتباراً من 20 نوفمبر/تشرين الثاني للذهاب والعودة خلال 24 ساعة من الدوحة وإليها لمتابعة المباريات.

ووافقت دول الخليج على تسهيل الإجراءات الإدارية للمشجعين الذين سيمرّون عبر دولهم.

كما يستعد مطار دبي لوضع إجراءات للسفر من شأنها "جعل التنقل أسهل بكثير" بين الإمارات وقطر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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