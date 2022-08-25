أعلنت القيادة الأمريكية الوسطى، الخميس، مقتل 4 مسحلين في قصف نفذته ضد "مجموعات موالية لإيران" شمال شرق سوريا.

وقالت القيادة في بيان على موقعها، إنها نفذت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية هجمات باستخدام مروحية هجومية "أباتشي" ومدفع "إم 777" شمال شرق سوريا، ما أسفر عن مقتل 4 مسلحين وتدمير 7 قاذفات صواريخ.

وأوضحت أن القصف جاء رداً على هجمات صاروخية استهدفت مواقع تابعة للقيادة، أمس الأربعاء.

ونقل البيان عن مايكل كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية قوله: "سنرد بشكل مناسب على الهجمات ضد جنودنا"، مشدداً على أن أي مجموعة تستهدف القوات الأمريكية "لن تفلت من العقاب".

وفي وقت سابق أعلنت القيادة الأمريكية الوسطى، أن جندياً في صفوف قواته أصيب بجروح طفيفة، عقب قصف قاعدة أمريكية، من قبل مليشيات إيرانية.

وردّاً على هذا القصف أغارت مروحيات هجومية أمريكية، على مصادر إطلاق الصواريخ. فيما نفت إيران أي صلة لها بالمواقع التي استهدفتها الولايات المتحدة.

وينتشر مئات الجنود الأمريكيين شمال شرق سوريا في إطار تحالف يركّز على محاربة ما تبقى من عناصر تنظيم داعش الإرهابي.