سياسة
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المحكمة الاتحادية بالعراق تقرر موعداً للبت بحل البرلمان في 30 أغسطس
قررت المحكمة الاتحادية بالعراق عقد جلسة للبت في حل البرلمان وإلزام رئيس البلاد بتحديد موعد لإجراء الانتخابات التشريعية، يوم 30 أغسطس/آب.
المحكمة الاتحادية بالعراق تقرر موعداً للبت بحل البرلمان في 30 أغسطس
العراق.. 30 أغسطس موعد جلسة البت بحل البرلمان / AFP
25 أغسطس 2022

حددت المحكمة الاتحادية في العراق، الخميس، 30 أغسطس/آب الجاري موعداً لعقد جلسة النظر بالدعوى المقدمة من التيار الصدري لحل البرلمان.

وقال بيان مقتضب للمحكمة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنها "قررت النظر في الدعوى المقدمة من المدعي نصار زغير الربيعي أمين عام الكتلة الصدرية في 30 أغسطس الجاري".

وأضاف أن موضوع الدعوى تضمن الحكم بحل البرلمان وإلزام رئيس الجمهورية بتحديد موعد لإجراء الانتخابات التشريعية وفقاً لأحكام المادة 64 من الدستور.

وفي 14 أغسطس/آب الجاري أعلن مجلس القضاء الأعلى عدم امتلاكه صلاحية حل مجلس النواب، رداً على طلب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بحل المجلس خلال مدة لا تتجاوز أسبوعاً وتحديد موعد لإجراء انتخابات مبكرة.

ودفع هذا الإعلان التيار إلى التقدم بدعوى قضائية عبر أمينه العام الربيعي، في انتظار البت فيها.

ويشهد العراق أزمة سياسية زادت حدتها منذ 30 يوليو/تموز الماضي، إذ بدأ أتباع التيار الصدري اعتصاماً لا يزال متواصلاً داخل المنطقة الخضراء في بغداد رفضاً لترشيح تحالف "الإطار التنسيقي" محمد شياع السوداني لمنصب رئاسة الوزراء ومطالبةً بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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