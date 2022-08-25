سياسة
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وكالة الطاقة الذرية ستزور زابوريجيا وواشنطن تطالب بمنطقة منزوعة السلاح فيها
شددت الولايات المتحدة على ضرورة إنشاء منطقة منزوعة السلاح حول محطة زابوريجيا النووية، فيما تستعد الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإجراء زيارة إلى المحطة خلال الأيام القديمة، لتقييم الأضرار التي لحقت بها نتيجة القصف المستمر.
وكالة الطاقة الذرية ستزور زابوريجيا وواشنطن تطالب بمنطقة منزوعة السلاح فيها
"الطاقة الذرية" تزور زابوريجيا وواشنطن تطالب بمنطقة منزوعة السلاح / DPA
25 أغسطس 2022

طالبت واشنطن، الخميس، روسيا بالموافقة على إنشاء منطقة منزوعة السلاح حول محطة زابوريجيا النووية، جنوبي أوكرانيا.

وقال البيت الأبيض في تصريحات نقلتها قناة "الحرة" الأمريكية إنه "يتعين على روسيا الموافقة على منطقة منزوعة السلاح حول محطة زابوريجيا".

وأشار البيت الأبيض إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن جدد في اتصال مع نظيره الأوكراني فلوديمير زيلينسكي "التزام الولايات المتحدة بدعم أوكرانيا".

ومن جانبه قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه أجرى "محادثات جيدة" مع الرئيس الأمريكي، وشكره على دعمه في الحرب ضد روسيا.

وكتب زيلينسكي على تويتر "ناقشنا الخطوات التالية التي ستتخذها أوكرانيا في طريقنا للانتصار على المعتدين وأهمية محاسبة روسيا على جرائم الحرب".

وفي وقت سابق اليوم الخميس، أعلنت شركة التشغيل الأوكرانية "إنيرغوتوم" المملوكة للدولة انقطاع الكهرباء عن محطة زابوريجيا الخاضعة لسيطرة روسيا، لأول مرة بتاريخها.

وحملت شركة التشغيل الأوكرانية روسيا مسؤولية انقطاع الكهرباء عن المفاعلات النووية بالمحطة التي تعد الأكبر في أوروبا.

وقالت إن فصل الكهرباء عن المحطة سببه "الأضرار التي لحقت بخطوط الاتصال الكهربائية إثر القصف المتكرر".

زيارة مرتقبة لزابوريجيا

وعلى صعيد متصل، قال وزير الطاقة الأوكراني جيرمان جالوشينكو، الخميس، إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد تزور محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تسيطر عليها روسيا في جنوب أوكرانيا، في الأيام المقبلة.

وأضاف جالوشينكو "نتحدث عن زيارة مقررة الأيام المقبلة.. وهذا بالتأكيد لا يتجاوز بداية سبتمبر".

بدوره، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي، إن وفد الوكالة سيزور محطة زابوريجيا الأوكرانية "خلال أيام".

وأوضح غروسي، في مقابلة تلفزيونية، أنهم "قريبون جداً" من إنجاح المحادثات بشأن السماح للوكالة بزيارة المحطة.

وأكد أن المحادثات "معقدة للغاية"، مشيراً إلى أنه يأمل في أن تتم المهمة "في غضون أيام".

وأضاف غروسي: "نحتاج إلى الذهاب إلى هناك، نحتاج إلى تثبيت الوضع، نحتاج إلى ضمان وجود الوكالة هناك في القريب العاجل".

وفي 4 مارس/آذار الماضي فرضت روسيا سيطرتها على محطة زابوريجيا الأوكرانية، ومؤخراً يشهد محيطها هجمات وقصف تتبادل موسكو وكييف الاتهامات بشأنها.

وتضم المحطة 6 مفاعلات نووية وتوفر نحو 20% من إجمالي الكهرباء بأوكرانيا، وتبلغ طاقتها الإنتاجية حوالي 5700 ميغاوات/ساعة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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