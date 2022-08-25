قالت منظمة الصحة العالمية الخميس، إن 96 دولة سجلت أكثر من 41 ألف إصابة و12 وفاة بجدري القرود، وإن أغلب الإصابات في الولايات المتحدة.

وفي يوليو/تموز أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ صحية عالمية نتيجة التفشي السريع للوباء.

وطبقا لأحدث تقرير وبائي صادر عن المنظمة، انخفض عدد الإصابات المسجلة عالمياً بنسبة 21% في الأسبوع الذي انتهى يوم 21 أغسطس/آب بعد تزايد الإصابات على مدى شهر.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس في إيجاز صحفي "هناك دلائل على أن التفشي يتباطأ في أوروبا، حيث يساعد مزيج من إجراءات الصحة العامة الفعالة، وتغير السلوكيات، والتطعيمات في منع انتقال المرض".

ومع ذلك شهدت أكثر من 12 دولة زيادة في أعداد الإصابات الأسبوعية، وسجلت الولايات المتحدة أكبر زيادة في عدد الإصابات. وأكثر من 34% من عدد الحالات المسجلة على مستوى العالم في الولايات المتحدة.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن الإصابات في منطقة الأمريكتين أظهرت "زيادة حادة مطردة".

وتظهر أعراض المرض على هيئة حمى وتضخم في الغدد الليمفاوية وآلام في العضلات والتهاب في الحلق، إضافة إلى الإرهاق والقشعريرة وطفح جلدي يشبه جدري الماء على اليدين والوجه وباطن القدمين والأعضاء التناسلية وغيرها من أجزاء الجسم.