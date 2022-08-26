سياسة
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في تحدٍّ لبكين.. سيناتور بالكونغرس الأمريكي تصل إلى تايوان بطائرة عسكرية
في ثالث زيارة من نوعها هذا الشهر وصلت السناتور الأمريكية مارشا بلاكبيرن العضو بلجنتَي التجارة والقوات المسلحة بمجلس الشيوخ إلى تايوان، في تحدٍّ لضغوط من بكين لعدم إجراء مثل هذه الزيارات.
في تحدٍّ لبكين.. سيناتور بالكونغرس الأمريكي تصل إلى تايوان بطائرة عسكرية
حضرت السناتور الأمريكي مارشا بلاكبيرن اجتماعاً مع رئيسة تايوان في المكتب الرئاسي في تايبيه / Reuters
26 أغسطس 2022

وصلت السيناتور الأمريكية مارشا بلاكبيرن إلى تايوان الخميس في ثالث زيارة من أحد أعضاء الكونغرس الأمريكي إلى تايبيه، منذ زيارة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي في وقت سابق من أغسطس/آب الجاري.

ووصلت بلاكبيرن، وهي عضو في الحزب الجمهوري بمجلس الشيوخ الأمريكي، إلى تايبيه في وقت متأخر من الخميس، بعد زيارة جزر سليمان وبابوا غينيا الجديدة.

وكشفت بلاكبيرن عن اعتزامها زيارة تايبيه في وقت سابق من الشهر الجاري.

وقالت على تويتر حينئذ: "يجب أن نقف إلى جانب تايوان"، وأشادت بعدم خضوع بيلوسي لسياسات الرئيس الأمريكي جو بايدن أو الحزب الشيوعي الصيني.

وشددت الإدارة الأمريكية حينها على أن زيارة بيلوسي لا تعكس سياسات بايدن وأنه قرار شخصي لرئيسة مجلس النواب.

وتسببت زيارة بيلوسي إلى تايوان في تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين، إذ حذرت الأخيرة من مغبة زيارة بيلوسي لتايبيه واعتبرتها خطوة "استفزازية".

وبعد مرور نحو أسبوع على زيارة بيلوسي زار أعضاء آخرون بمجلس النواب الأمريكي تايوان ورد الجيش الصيني بإجراء مزيد من التدريبات قرب الجزيرة.

ودبلوماسياً تعترف الولايات المتحدة بسلطة الصين على تايوان لكن بكين تستاء من العلاقات الوثيقة بين واشنطن والجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي وتعتبرها الصين جزءاً لا يتجزأ من أراضيها.

وتستخدم تايوان علمها الخاص وعملتها المحلية، إلا أن الأمم المتحدة لا تعترف بها دولة مستقلة، فيما تهدد بكين باستخدام القوة إذا ما أعلنت تايبيه الاستقلال أو حصل تدخل عسكري خارجي لصالحها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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