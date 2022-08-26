اعترف اثنان من سكان ولاية فلوريدا الأمريكية الخميس بأنهما مذنبان بعد توجيه اتهامات إليهما بسرقة ما كشفت أوراق القضية أنها يوميات آشلي ابنة الرئيس الأمريكي جو بايدن وبيعها لجماعة النشطاء المحافظة بروجيكت فيريتاس.

وأقر إيمي هاريس (40 عاماً) وروبرت كورلاندر (58 عاماً) بالذنب قبل أن يتهمهما قاضي محكمة جنح بمحكمة منهاتن الاتحادية بالتآمر لنقل شيء مسروق من ولاية إلى أخرى. ووافق المتهمان أيضاً على التعاون مع الادعاء.

ولم يتطرق مكتب المدعي العام الأمريكي في منهاتن إلى آشلي بايدن أو بروجيكت فيريتاس في الأوراق المقدمة إلى المحكمة يوم الخميس، لكن ممثلي الادعاء والجماعة المحافظة ناقشا الأمر في إجراءات مدنية ذات صلة في محكمة منهاتن الاتحادية بدأت العام الماضي.

وطبقاً لأوراق القضية كانت آشلي بايدن تقيم في منزل صديقة في ديلراي بيتش في فلوريدا حيث تركت اليوميات وأشياء أخرى خاصة بها.

وبعد أن تركت آشلي المسكن دعت الصديقة هاريس لإقامة مؤقتة هناك حسب الأوراق. وبعد شهرين اتصلت إيمي بكورلاندر لمساعدتها في بيع اليوميات وأشياء أخرى من بينها صور أسرية خاصة، حسب المدعين.

وتبين أوراق القضية أن إيمي وكورلاندر عرضا الأشياء للبيع خلال الاستعداد لانتخابات نوفمبر/تشرين الثاني 2020، وذلك قبل بيعها لبروجيكت فيريتاس التي دفعت لكل منهما 20 ألف دولار.