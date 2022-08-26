سياسة
4 دقيقة قراءة
تكلفة الشتاء بالمملكة المتحدة تتضاعف ثلاث مرات مع صعود حادٍّ بأسعار الطاقة
ستدفع الأسر بالمملكة المتحدة ثلاثة أضعاف ثمن تدفئة منازلهم هذا الشتاء مقارنةً بالعام الماضي، وهي زيادة هائلة لملايين الأشخاص الذين يكافحون بالفعل لتحمُّل تكاليف المعيشة اليومية، وذلك بالتزامن مع تقليص إمدادات الغاز من روسيا.
تكلفة الشتاء بالمملكة المتحدة تتضاعف ثلاث مرات مع صعود حادٍّ بأسعار الطاقة
رفع سقف أسعار الطاقة بالمملكة المتحدة بنسبة 80%
26 أغسطس 2022

سيرتفع سقف أسعار الطاقة في المملكة المتحدة بنسبة 80% ابتداءً من أكتوبر/تشرين الأول، ممّا سيؤدي إلى زيادة التضخّم وسط أزمة غلاء المعيشة، وإلى الضغط على الحكومة للتحرّك، في ظل سباق انتخابي في الحزب المحافظ لخلافة بوريس جونسون في رئاسة الحكومة.

وأعلنت السلطة البريطانية المنظمة للطاقة "أوفغيم" الجمعة أنّ السقف سيرتفع من 1971 جنيهاً استرلينياً سنوياً لكلّ أسرة متوسّطة إلى 3549 جنيهاً استرلينياً (4189 دولاراً).

ومن المتوقع أن يرتفع هذا المبلغ في يناير/كانون الثاني، إذ تتنافس المملكة المتحدة مع الدول الأخرى على إمدادات الغاز المحدودة.

ويرجع سبب ذلك إلى ارتفاع أسعار الغاز العالمية، خصوصاً منذ الحرب في أوكرانيا.

ويأتي ذلك أيضاً وسط أزمة غلاء المعيشة في المملكة المتحدة، وإلى الضغط على الحكومة للتحرّك، في ظل سباق انتخابي بالحزب المحافظ لخلافة بوريس جونسون في رئاسة الحكومة.

وقال بيتر سميث مدير السياسات والمناصرة في مؤسسة National Energy Action الخيرية: "تعال إلى أكتوبر/تشرين الأول، لن تشغل الأسر ذات الدخل المنخفض ببساطة التدفئة الخاصة بهم"، مضيفاً أن "زيادة بهذا القدر لا يمكن أن تتحملها الأسر التي ليس لديها مجال للمناورة".

وأدت الزيادة إلى تصعيد الضغوط الاقتصادية على البريطانيين الذين يدفعون بشكل متزايد مقابل كل شيء من الطعام إلى الأثاث، فيما بلغ التضخم بالمملكة المتحدة أعلى مستوى له في 40 عاماً الشهر الماضي، وقالت شركة Citigroup Inc إنه قد يرتفع إلى ما يزيد على 18% في يناير/كانون الثاني.

وأعلنت الحكومة عن حزمة دعم بقيمة 15 مليار جنيه استرليني في مايو/أيار، بما في ذلك 400 جنيه استرليني لجميع الأسر وأكثر من ذلك للأشخاص الأكثر فقراً، لكن الدعوات لمزيد من المساعدة ظلت بلا إجابة خلال انتخابات قيادة حزب المحافظين الجارية.

وقال وزير الخزانة ناظم الزهاوي: "أعلم أن إعلان سقف أسعار الطاقة هذا الصباح سيسبب التوتر والقلق لكثير من الناس"، مضيفاً أنه "بينما يرفع بوتين أسعار الطاقة للانتقام من دعمنا لنضال أوكرانيا الشجاع من أجل الحرية، أعمل بجهد كبير لتطوير خيارات لمزيد من الدعم".

من جهته قال بيل بولين الرئيس التنفيذي لشركة Utilita Energy Ltd التي تزود 810 آلاف منزل في المملكة المتحدة: "سيكون الأمر مروعاً.. إذا لم تعالج أي حكومة هذه المشكلة فلن تكون حكومة لفترة طويلة جداً".

ويمكن أن تصل الفواتير السنوية للأسرة العادية إلى 5439 جنيهاً استرلينياً في يناير/كانون الثاني بعد التعديل التالي وتصل إلى 7272 جنيهاً استرلينياً في أبريل/نيسان، وفقاً للاستشاريين في Auxilione.

وكان من الصعب التخيّل في 24 فبراير/شباط، تاريخ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا، أنّ دولتين تشكّلان 2% فقط من الناتج المحلّي الإجمالي والتجارة العالمية، وفقاً لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، ستُغرقان الكوكب بحالة ركود.

وتعدّ أوكرانيا وروسيا مُصدِّرين رئيسيين للحبوب والطاقة، وقد أدّت الحرب إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير عالمياً وزيادة نسب التضخم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us