سياسة
3 دقيقة قراءة
ميديابارت: وزير الداخلية الفرنسي اجتمع سابقاً مع إمام مغربي يريد ترحيله
قال موقع ميديابارت الاستقصائي الفرنسي إن وزير الداخلية الفرنسي سبق أن اجتمع مع الإمام المغربي حسن إيكويسن لجذب أصوات الناخبين المسلمين في مدينة Tourcoing، في حين يتهمه اليوم بالتحريض على الكراهية ومخالفة قيم الجمهورية الفرنسية.
ميديابارت: وزير الداخلية الفرنسي اجتمع سابقاً مع إمام مغربي يريد ترحيله
وزير الداخلية الفرنسي اجتمع سابقاً مع إمام مغربي يريد ترحيله / AA
26 أغسطس 2022

كشف موقع “ميديابارت” الاستقصائي الفرنسي أن وزير الداخلية الحالي جيرار دارمانان، حاول قبل الانتخابات البلدية لعام 2014 في مدينة Tourcoing “إغواء” الإمام المغربي حسن إيكويسن المولود في فرنسا، الذي يتهمه اليوم بالتحريض على الكراهية وحمل رؤية للإسلام مخالفة لقيم الجمهورية الفرنسية، بينما ينظر مجلس الدولة بفرنسا، أعلى هيئة قضائية إدارية في البلاد، الجمعة، في موضوع ترحيله.

وجاء ذلك خلال لقاء بين جيرار دارمانان وحسن إيكويسن في عشاء خاص لأغراض انتخابية جمع نحو عشر شخصيات من الجالية المسلمة المحلية.

وتبادل الرجلان المجاملات والنصائح، وذلك على هامش الانتخابات البلدية لعام 2014، وضمن مساعي دارمانان لجذب أصوات الناخبين المسلمين في مدينة Tourcoing، بالاعتماد بشكل خاص على تأثير الداعية المغربي، يقول “ميديابارت”.

وقتها، يوضح “ميديابارت”، أنه كان لدى النائب البرلماني الشاب جيرار دارمانان هدف في الرأس يتمثل في الوصول إلى رئاسة بلدية Tourcoing، ونظرية كان يروج لها بانتظام خلال خطاباته العامة: “إذا كان معلمه الجديد نيكولا ساركوزي خسر الانتخابات الرئاسية لعام 2012، فذلك بسبب المسلمين الذين صوتوا بشكل كبير لفرانسوا أولاند”.

ومع ذلك يعتقد جيرار دارمانان أن المسلمين هم في الأساس يمينيون “لديهم خطاب رجعي متعمد في الواقع أكثر بكثير في أي حال من الكاثوليك”، كما جاء في مقابلة له مع الباحث في الشؤون الإسلامية جيل كيبيل.

وكان وزير الداخلية الفرنسي أعلن في نهاية شهر يوليو/تموز الماضي عن طرد الداعية الإسلامي والإمام المولود في فرنسا ولكنه مغربي الجنسية. وكشف جيرار دارمانان أن حسن إيكويسن مدرج من قبل الاستخبارات الفرنسية في قائمة “S” منذ 18 شهراً”. كما اتهمه بأنه “عدو الجمهورية” و“يحمل تصريحات معادية للسامية” و“يرفض المساواة بين المرأة والرجل”… إلخ.

لكن محكمة باريس الإدارية قررت في يوم الخامس من أغسطس/آب الماضي تعليق قرار طرده.

واليوم ينظر مجلس الدولة في فرنسا في أمر طرد الإمام والداعية البالغ من العمر 58 عاماً. ومن المرتقب أن يصدر قرار مجلس الدولة النهائي خلال الساعات الـ48 المقبلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us