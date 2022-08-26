سياسة
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الرئيس الأذربيجاني يعلن استعادة السيطرة على "لاتشين" في إقليم قره باغ
أعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف استعادة سيطرة القوات المسلحة الأذربيجانية على مدينة لاتشين في إقليم قره باغ وسيطرتها على قريتَي زابوخ وسوس.
الرئيس الأذربيجاني يعلن استعادة السيطرة على "لاتشين" في إقليم قره باغ
الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف / AA
26 أغسطس 2022

أعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف عودة مدينة لاتشين في قره باغ وقريتَي زابوخ وسوس إلى سيطرة بلاده.

وقال علييف في تغريدة عبر تويتر: "عدنا نحن الأذربيجانيون اليوم الموافق 26 أغسطس/آب إلى مدينة لاتشين"، على الحدود مع أرمينيا.

وأشار إلى انتشار القوات المسلحة الأذربيجانية داخل لاتشين، وسيطرتها على قريتَي زابوخ وسوس.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري أعلنت باكو استعدادها لبسط سيطرتها على المنطقة المسماة "ممر لاتشين" والتي تشمل مدينة لاتشين ومحيطها، بموجب الاتفاق الثلاثي المبرم بين باكو وموسكو ويريفان عقب معارك "قره باغ".

وفي 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 وقعت أذربيجان وروسيا وأرمينيا اتفاقاً ثلاثياً أعقب انتصار القوات الأذربيجانية على نظيرتها الأرمينية في إقليم "قره باغ".

وتعدّ لاتشين الممر الذي يربط مدينة "هانكندي" الأذربيجانية التي يسكنها أغلبية أرمينية وأرمينيا، إذ إن هذا الممر يمر من لاتشين نفسها.

وجرى تخصيص لاتشين لمدة 3 أعوام مجالاً لتحرك المدنيين الأرمينيين في المنطقة بإشراف القوات الروسية المؤقتة.

يُذكر أنه في مايو/أيار 1992 احتلت أرمينيا لاتشين الواقعة قرب حدودها، وخلال الأعوام الـ30 التي خضعت فيها للاحتلال الأرميني شهدت المنطقة توطين أرمينيين بطرق غير شرعية عبر استقدامهم، بخاصة من سوريا ولبنان.

وأطلق الجيش الأذربيجاني في 27 سبتمبر/أيلول 2020 عملية لتحرير أراضيه المحتلة في إقليم "قره باغ"، عقب هجوم شنه الجيش الأرميني على مناطق مأهولة مدنية.

وبعد معارك ضارية استمرت 44 يوماً أعلنت روسيا في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 توصل أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار ينص على استعادة باكو السيطرة على محافظات محتلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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