سياسة
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بينهم أردوغان.. 14 رئيساً يشاركون بقمة "منظمة شنغهاي للتعاون" في سبتمبر
يعتزم رؤساء 14 دولة منهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المشاركة بقمة "منظمة شنغهاي للتعاون" المقررة بمدينة سمرقند في أوزبكستان منتصف سبتمبر/أيلول المقبل.
بينهم أردوغان.. 14 رئيساً يشاركون بقمة "منظمة شنغهاي للتعاون" في سبتمبر
قمة منظمة شانغهاي - صورة أرشيفية / Others
26 أغسطس 2022

أعلنت أوزبكستان الجمعة أن 14 رئيساً بينهم التركي رجب طيب أردوغان يشاركون بقمة "منظمة شنغهاي للتعاون" المقررة في سمرقند منتصف سبتمبر/أيلول.

جاء ذلك وفق المنسق الوطني لأوزبكستان لدى المنظمة رحمة الله نوريبمتوف في مؤتمر صحفي بطشقند حول تحضيرات القمة التي تنعقد يومي 15 و16 سبتمبر/أيلول.

ولفت نوريبمتوف إلى مشاركة رؤساء الدول الأعضاء بالمنظمة (روسيا والصين وكازاخستان وقرغيزيا وطاجيكستان وباكستان والهند وأوزبكستان)، ورؤساء الدول التي تحمل صفة عضو مراقب (بيلاروسيا ومنغوليا وإيران).

كما أشار إلى أن القمة سيشارك فيها الرئيس أردوغان ورئيس تركمانستان سردار بردي محمدوف تلبية لدعوة من نظيرهما الأوزبكي شوكت ميرضيائيف.

وقال المتحدث إن "تركيا دولة شقيقة وشريكة استراتيجية وثيقة لأوزبكستان"، مشيراً إلى أن دعوتها للمشاركة "قرار صائب، في ظل تطورات المنطقة وأهداف السياسة الخارجية لأوزبكستان".

ونوه بأن دعوة تركيا حظيت بتأييد من كل الدول الأعضاء في المنظمة.

وذكر أنه من المنتظر توقيع أكثر من 20 اتفاقية بين الدول الأعضاء خلال القمة لتطوير التعاون بمجالات التجارة والاقتصاد والاستثمار والسياحة والثقافة والعمل الإنساني.

وتضم منظمة شنغهاي للتعاون التي تأسست في يونيو/حزيران 2001 ثمانية دول، ونالت تركيا صفة "شريك في الحوار" ضمن المنظمة عام 2012.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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