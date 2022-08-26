سياسة
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البنك المركزي الأمريكي يُنذر الأُسَر والشركات بـ"بعض الألم".. ما القصة؟
حذّر رئيس البنك المركزي الأمريكي جيروم باول من عدم وجود علاج سريع لارتفاع الأسعار، وقال إن الفشل في استعادة استقرار الأسعار سيعني ألماً أكبر بكثير، مشيراً إلى أن الاقتصاد الأمريكي سيحتاج إلى سياسة نقدية صارمة "لبعض الوقت".
البنك المركزي الأمريكي يُنذر الأُسَر والشركات بـ"بعض الألم".. ما القصة؟
جيروم باول: الفشل في استعادة استقرار الأسعار سيعني ألماً أكبر بكثير / AP
26 أغسطس 2022

قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) اليوم الجمعة، إن الاقتصاد الأمريكي سيحتاج إلى سياسة نقدية صارمة "لبعض الوقت" قبل أن يُصبح التضخم تحت السيطرة، وهي حقيقة تعني تباطؤ النمو وسوق عمل أضعف و"بعض الألم" للأسر والشركات، منبّهاً إلى عدم وجود علاج سريع لارتفاع الأسعار.

جاء ذلك في تصريحات مُعدّة مسبقاً لكلمته خلال ندوة للبنوك المركزية في جاكسون هول بولاية وايومنج.

وأضاف باول أنه "مِن المرجّح أن يتطلب خفض التضخم فترة دائمة من النمو، علاوة على ذلك، من المرجح أن يجري (اتخاذ إجراءات) للتخفيف من ظروف سوق العمل. ومن شأن أسعار الفائدة المرتفعة والنمو البطيء وظروف سوق العمل أن تؤدي إلى تراجع التضخم، لكنها ستجلب بعض الألم للأسر والشركات".

وتابع القول: "هذه هي التكاليف المؤسفة لخفض التضخم. لكن الفشل في استعادة استقرار الأسعار سيعني ألماً أكبر بكثير".

وقال باول "السجل التاريخي يحذّر بشدة من تخفيف السياسة (النقدية) قبل الأوان، يجب أن نستمر في ذلك حتى يتم إنجاز المهمة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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