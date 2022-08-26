سياسة
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في إطار التفاهمات.. اجتماع أول "إيجابي" بين تركيا وفنلندا والسويد
أكدت الخارجية الفنلندية أن الاجتماع الأول بين بلادها وتركيا والسويد كان إيجابياً في إطار مذكرة التفاهم الموقّعة بين الدول الثلاث قبل شهرين.
في إطار التفاهمات.. اجتماع أول "إيجابي" بين تركيا وفنلندا والسويد
هافيستو: الاجتماع في هلسنكي يُعدّ الأول بين البلدان الثلاثة بعد لقائها في قمة مدريد لحلف الناتو / Reuters
26 أغسطس 2022

قال وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو، الجمعة، إن الاجتماع الأول بين بلاده وتركيا والسويد في إطار مذكرة التفاهم الموقّعة بين الدول الثلاث قبل شهرين كان إيجابياً.

واستضافت العاصمة الفنلندية هلسنكي الاجتماع الأول للآلية المشتركة الدائمة بين البلدان الثلاثة المشكّلة في إطار مذكرة التفاهم الثلاثية خلال قمة حلف شمال الأطلسي "ناتو" في 28 يونيو/حزيران الماضي.

وقال هافيستو، في تصريح صحفي، إن الاجتماع في هلسنكي يُعدّ الأول بين البلدان الثلاثة بعد لقائها في قمة مدريد لحلف الناتو.

بدورها، ذكرت الخارجية الفنلندية في بيان، أن ممثلي الدول الثلاث ناقشوا في الاجتماع تنفيذ الاتفاقية الثلاثية الموقعة في إطار قمة الناتو الأخيرة بمدريد.

وأكد البيان أن الاجتماع أتاح فرصة لمناقشة نماذج متابعة الاتفاقية والإجراءات التي التزمت الدول الثلاث تنفيذها.

وأواخر يونيو/حزيران الماضي، وقّعت تركيا والسويد وفنلندا مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن عضوية البلدين الأخيرين في حلف الناتو، على هامش قمة التكتل في العاصمة الإسبانية مدريد، تعهد فيها البلدان بالتعاون التام مع أنقرة في مكافحة التنظيمات الإرهابية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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