سياسة
3 دقيقة قراءة
بالصور | غوّاصة لبنانية تنتشل رفات 7 مهاجرين وأدلّة جديدة حول "مركب الموت"
عثرت غواصة لبنانية على رفات ما لا يقل عن 7 مهاجرين ممن غرقوا عندما انقلب زورقهم في أبريل/نيسان قبالة مدينة طرابلس. كما أعلن الجيش العثور على أدلّة جديدة سيضعها بيد القضاء بخصوص المركب الغارق.
بالصور | غوّاصة لبنانية تنتشل رفات 7 مهاجرين وأدلّة جديدة حول "مركب الموت"
الجيش اللبناني يعثر على أدلّة جديدة حول "مركب الموت" الذي غرق قبالة طرابلس / AA
26 أغسطس 2022

أعلن الجيش اللبناني، الجمعة، العثور على أدلّة جديدة سيضعها بيد القضاء بخصوص المركب الغارق منذ أبريل/نيسان الماضي قبالة مدينة طرابلس شماليّ البلاد.

جاء ذلك في تصريح لقائد القوات البحرية اللبنانية العقيد الركن هيثم ضنّاوي، خلال مؤتمر صحفي بمرفأ طرابلس حول مستجدات سحب "قارب الموت" من البحر.

وقال ضنّاوي: "هناك أدلّة جديدة سنضعها بأيدي القضاء، أملاً في أن تخفف عن أهالي الضحايا"، دون الكشف عن تفاصيل إضافية عن طبيعة الأدلة.

وأضاف: "الجيش وضع كلّ إمكانيته في تصرّف الغوّاصة مع متابعة مباشرة من قائد الجيش وأؤكد على الشفافية التي نتعاطى بها في أي قضية".

وأشار المتحدث إلى أن "قيادة الجيش كانت متعاونة إلى أقصى الحدود لوصول الغوّاصة، وأن الجيش وضع كلّ أجهزته وعناصره لإنجاز هذه المهمّة".

وتابع: "في البداية كان هناك صعوبة، لكننا استطعنا أخيراً أن نستقدم الغواصة التي تمكّنت من إيجاد المركب وتم تصويره واكتُشف مصير المفقودين".

من جانبه قال النائب في البرلمان عن طرابلس أشرف ريفي، خلال المؤتمر، إن قائد الجيش "طالب بتحقيق شفاف فيما خصّ حادث غرق زورق طرابلس".

وفي السياق، أعلنت البحرية اللبنانية عثور الغواصة على رفات ما لا يقل عن سبعة مهاجرين ممن غرقوا.

وانتُشلت 7 جثث في تلك الليلة، بينها جثة لطفل، بينما انتُشل 48 ناجياً من البحر المتوسط.

ووفقا للبحرية، يُعتقد أن 30 شخصاً غرقوا في قاع البحر مع الزورق.

والخميس، أعلن الجيش العثور على المركب الغارق قبالة طرابلس، على عمق 459 متراً ومسافة 130 متراً من موقع الغرق الذي حددته القوات البحرية اللبنانية".

ويواكب الجيش أعمال البحث عن أكثر من 30 مفقوداً، من بين نحو 84 مهاجراً كانوا على متن قارب هجرة انطلق من سواحل طرابلس في 24 أبريل/نيسان نحو أوروبا.

وما زالت ملابسات غرق الزورق متنازع عليها حتى اليوم، إذ يقول الناجون إن البحرية اللبنانية اصطدمت بالزورق، بينما يزعم الجيش أن زورق المهاجرين اصطدم بسفينة تابعة للبحرية في أثناء محاولته الفرار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us