قال رئيس وزراء هولندا مارك روته الجمعة إنه يشعر "بالخجل" جراء مشكلات المركز الذي يبحث طلبات اللجوء إلى البلاد، وذلك بعد أن أرسلت منظمة أطباء بلا حدود فريقاً إلى المركز للمساعدة في تقديم الاحتياجات الطبية للمهاجرين.

وأعلنت حكومة روته عن سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى حل المشكلات الموجودة في مركز "تير أبل" حيث يعيش المئات من طالبي اللجوء في أوضاع بائسة منذ أسابيع.

وقال روته في مؤتمر صحفي إن المشكلات "ليست الشيء الذي يمكن حله في أسابيع أو شهور قليلة".

ومن جانبه قال مونيك ناجلكيركه منسق الطوارئ بمنظمة أطباء بلا حدود في المركز إن هذه هي المرة الأولى التي تعمل فيها منظمته التي يتركز نشاطها على الدول النامية الفقيرة بهولندا الدولة الثرية العضو بالاتحاد الأوروبي.

وأضاف: "يعيش طالبو اللجوء هنا في ظروف بدائية موحشة".

وقال روته إن قراراً صدر عام 2015 بخفض عدد من تستقبلهم البلاد من طالبي اللجوء وأزمة إسكان على المستوى الوطني يفاقمان المشكلة.

وتابع قائلاً للصحفيين: "أعتقد أن الجميع في هولندا يعتقدون أن من المرعب أن تشعر منظمة أطباء بلا حدود بالحاجة إلى المجيء إلى تير أبل لتقديم خدماتها".