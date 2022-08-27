سياسة
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ظروف بدائية موحشة.. رئيس وزراء هولندا يشعر "بالخجل" حيال وضع طالبي اللجوء
أعرب رئيس وزراء هولندا مارك روته عن قلقه إزاء وضعية طالبي اللجوء في مركز "تير أبل"، وكشف أنه يشعر بالخجل بعد اضطرار منظمة أطباء بلا حدود إلى التدخل لمساعدة المركز.
ظروف بدائية موحشة.. رئيس وزراء هولندا يشعر "بالخجل" حيال وضع طالبي اللجوء
 رئيس وزراء هولندا يشعر “بالخجل” حيال وضعية طالبي اللجوء / AFP
27 أغسطس 2022

قال رئيس وزراء هولندا مارك روته الجمعة إنه يشعر "بالخجل" جراء مشكلات المركز الذي يبحث طلبات اللجوء إلى البلاد، وذلك بعد أن أرسلت منظمة أطباء بلا حدود فريقاً إلى المركز للمساعدة في تقديم الاحتياجات الطبية للمهاجرين.

وأعلنت حكومة روته عن سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى حل المشكلات الموجودة في مركز "تير أبل" حيث يعيش المئات من طالبي اللجوء في أوضاع بائسة منذ أسابيع.

وقال روته في مؤتمر صحفي إن المشكلات "ليست الشيء الذي يمكن حله في أسابيع أو شهور قليلة".

ومن جانبه قال مونيك ناجلكيركه منسق الطوارئ بمنظمة أطباء بلا حدود في المركز إن هذه هي المرة الأولى التي تعمل فيها منظمته التي يتركز نشاطها على الدول النامية الفقيرة بهولندا الدولة الثرية العضو بالاتحاد الأوروبي.

وأضاف: "يعيش طالبو اللجوء هنا في ظروف بدائية موحشة".

وقال روته إن قراراً صدر عام 2015 بخفض عدد من تستقبلهم البلاد من طالبي اللجوء وأزمة إسكان على المستوى الوطني يفاقمان المشكلة.

وتابع قائلاً للصحفيين: "أعتقد أن الجميع في هولندا يعتقدون أن من المرعب أن تشعر منظمة أطباء بلا حدود بالحاجة إلى المجيء إلى تير أبل لتقديم خدماتها".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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