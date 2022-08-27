سياسة
2 دقيقة قراءة
ليبيا.. اشتباكات وسط طرابلس ودعوات لحث الدبيبة وباشاغا على عدم التصعيد
اندلعت مواجهات عنيفة بالعاصمة الليبية طرابلس في أثناء الليل واستمرت حتى صباح السبت، إذ تبادل مسلحون إطلاق النار بكثافة، فيما دوت أصوات انفجارات عالية في أنحاء المدينة.
ليبيا.. اشتباكات وسط طرابلس ودعوات لحث الدبيبة وباشاغا على عدم التصعيد
اشتباكات وسط طرابلس ودعوات لحث الدبيبة وباشاغا على عدم التصعيد / AA
27 أغسطس 2022

عاشت العاصمة الليبية طرابلس في أثناء الليل وحتى صباح السبت على وقع اشتباكات تبادل فيها مسلحون إطلاق النار بكثافة، فيما دوت أصوات انفجارات عالية في أنحاء المدينة، حسب وكالة رويترز.

وأظهرت مقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي تبادل إطلاق النار وسط المدينة، فيما لم تصدر وزارتا الداخلية والصحة أي تعليق حتى الآن بشأن المواجهات التي توقفت في وقت متأخر من الصباح قبل استئنافه.

ولقي شخص حتفه في إطلاق النار، حسبما أفاد مصدران طبيان وصديق له، فيما أظهرت صور ومقاطع فيديو جرى تداولها على الإنترنت عربات عسكرية مسرعة في الشوارع ومقاتلين يطلقون النار وسكاناً محليون يحاولون إخماد الحرائق، حسب رويترز.

وتشهد أطراف العاصمة الليبية طرابلس منذ أيام تحشيدات عسكرية لقوات موالية لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة وأخرى لرئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا، وفق ما نقلت وكالة الأناضول عن مصدر عسكري.

وتأتي هذه التحركات بعد أيام من مطالبة باشاغا، الدبيبة، بتسليم السلطة، فيما دعاه الأخير إلى "الاستعداد للانتخابات".

ومن جانبها أكدت الأمم المتحدة الخميس أنها "تراقب بقلق بالغ" التطورات في ليبيا، وطالبت الأطراف المعنية بأن تضع مصالح الشعب الليبي في الحسبان.

وقال المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك: "نراقب بقلق بالغ التطورات التي تحدث في ليبيا، بما في ذلك حشد القوات والتهديدات باللجوء إلى استخدام القوة من أجل منافع سياسية".

وأضاف: "من المهم للغاية ألا يكون على هذه الجبهة تصعيد وأن تضع الأطراف المعنية في حسبانها مصالح الشعب الليبي".

وتشهد ليبيا أزمة سياسية تتمثل في صراع بين حكومتين، الأولى حكومة فتحي باشاغا التي كلّفها البرلمان، والثانية حكومة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تكلَّف من قبل برلمان جديد منتخب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us