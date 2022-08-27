عاشت العاصمة الليبية طرابلس في أثناء الليل وحتى صباح السبت على وقع اشتباكات تبادل فيها مسلحون إطلاق النار بكثافة، فيما دوت أصوات انفجارات عالية في أنحاء المدينة، حسب وكالة رويترز.

وأظهرت مقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي تبادل إطلاق النار وسط المدينة، فيما لم تصدر وزارتا الداخلية والصحة أي تعليق حتى الآن بشأن المواجهات التي توقفت في وقت متأخر من الصباح قبل استئنافه.

ولقي شخص حتفه في إطلاق النار، حسبما أفاد مصدران طبيان وصديق له، فيما أظهرت صور ومقاطع فيديو جرى تداولها على الإنترنت عربات عسكرية مسرعة في الشوارع ومقاتلين يطلقون النار وسكاناً محليون يحاولون إخماد الحرائق، حسب رويترز.

وتشهد أطراف العاصمة الليبية طرابلس منذ أيام تحشيدات عسكرية لقوات موالية لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة وأخرى لرئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا، وفق ما نقلت وكالة الأناضول عن مصدر عسكري.

وتأتي هذه التحركات بعد أيام من مطالبة باشاغا، الدبيبة، بتسليم السلطة، فيما دعاه الأخير إلى "الاستعداد للانتخابات".

ومن جانبها أكدت الأمم المتحدة الخميس أنها "تراقب بقلق بالغ" التطورات في ليبيا، وطالبت الأطراف المعنية بأن تضع مصالح الشعب الليبي في الحسبان.

وقال المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك: "نراقب بقلق بالغ التطورات التي تحدث في ليبيا، بما في ذلك حشد القوات والتهديدات باللجوء إلى استخدام القوة من أجل منافع سياسية".

وأضاف: "من المهم للغاية ألا يكون على هذه الجبهة تصعيد وأن تضع الأطراف المعنية في حسبانها مصالح الشعب الليبي".

وتشهد ليبيا أزمة سياسية تتمثل في صراع بين حكومتين، الأولى حكومة فتحي باشاغا التي كلّفها البرلمان، والثانية حكومة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تكلَّف من قبل برلمان جديد منتخب.