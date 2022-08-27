سياسة
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دعته لـ"مواجهة ماضي فرنسا الاستعماري".. تركيا تنتقد تصريحات ماكرون ضدها
دعت الخارجية التركية فرنسا لمواجهة ماضيها الاستعماري في إفريقيا، منتقدة تصريحات للرئيس الفرنسي قال فيها إن بلاده تتعرض لحملة "تشويه" تقودها شبكات تركية وصينية وروسية بسبب تركها الساحة في إفريقيا.
دعته لـ"مواجهة ماضي فرنسا الاستعماري".. تركيا تنتقد تصريحات ماكرون ضدها
دعته لـ"مواجهة ماضي فرنسا الاستعماري".. تركيا تنتقد تصريحات ماكرون ضدها / AFP
27 أغسطس 2022

انتقدت الخارجية التركية تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ضد تركيا وبعض البلدان الأخرى خلال زيارته إلى الجزائر، ودعته لمواجهة ماضي فرنسا الاستعماري في إفريقيا.

وقال المتحدث باسم الخارجية التركية تانجو بيلغيج في بيان السبت إن تصريحات ماكرون التي استهدفت بلدنا إلى جانب بعض الدول الأخرى خلال زيارته للجزائر مؤسفة للغاية.

وأضاف: "من غير المقبول أن يحاول الرئيس ماكرون الذي يواجه صعوبات بخصوص ماضيه الاستعماري في إفريقيا، وبخاصة الجزائر، التخلص من ماضيه الاستعماري عبر اتهام دول أخرى، بما في ذلك بلادنا".

وأردف: "تركيا التي تشجع الصداقة لا العداء، تعد من بين الشركاء الاستراتيجيين للاتحاد الإفريقي، وتطور علاقاتها مع كل من الجزائر والدول الإفريقية الأخرى يوماً بعد يوم، وهذه العلاقات قائمة على الثقة والربح المتبادل تتقدم بطريقة تحترم إرادة الدول نفسها".

وأشار: "إذا اعتقدت فرنسا وجود ردود أفعال ضدها في القارة الإفريقية فعليها أن تبحث عن مصدرها في ماضيها الاستعماري وجهودها لمواصلته بأساليب مختلفة، ويتعين عليها أن تصحح ذلك".

وتابع: "إن الادعاء بأن ردود الفعل هذه ناتجة عن أنشطة دول ثالثة بدلاً من مواجهة مشكلات ماضيها وحلها، لا يعد إنكاراً لظاهرة اجتماعية وتاريخية فحسب، بل يعكس أيضاً العقلية المشوهة لبعض السياسيين".

وبيّن: "نأمل أن تصل فرنسا إلى مرحلة النضج لمواجهة ماضيها الاستعماري دون لوم الدول الأخرى، بما في ذلك بلدنا، في أسرع وقت ممكن".

وزعم ماكرون في تصريحات خلال زيارته إلى الجزائر الجمعة أن بلاده تتعرض لحملة "تشويه" تقودها شبكات تركية وصينية وروسية، بسبب تركها الساحة في إفريقيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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