ذكرت وكالة بلومبيرغ أن شركة نتفليكس تتطلع إلى تحصيل نحو سبعة إلى تسعة دولارات شهرياً لخطة الاشتراك الجديدة المدعومة بالإعلانات.

وقال التقرير إن الشركة تخطط لطرح خيارها الصديق للميزانية في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام في ست مناطق جغرافية على الأقل. ومع ذلك قد يتعين على الطرح الكامل الانتظار حتى أوائل العام المقبل.

ونقل التقرير عن مصادر مطلعة أن الشركة تخطط لبيع نحو أربع دقائق من الإعلانات التجارية في الساعة للخدمة التي تدعمها الإعلانات، وعرض الإعلانات قبل العروض وفي أثنائها.

وأعلنت شركة "والت ديزني" المنافسة في مارس/آذار أنها ستقدم نسخة أرخص مدعومة بالإعلانات من خدمة البث "ديزني+" في وقت لاحق من هذا العام.

وتسعى نتفليكس لجذب المشتركين المستعدين لمشاهدة العروض مع الإعلانات مقابل تكلفة تقترب من نصف خطة السعر الحالية التي تكلف 15.49 دولار شهرياً.

وتأتي خطة الاشتراك المدعومة بالإعلانات بعد أن أعلنت الشركة خسارة نحو 200 ألف مشترك في الربع الأول من هذا العام على خلفية ارتفاع التضخم الذي يضغط على إنفاق المستهلكين.

وفي يوليو/تموز اختارت نتفليكس "مايكروسوفت" شريكاً للتكنولوجيا والمبيعات في خطة الاشتراك المدعومة بالإعلانات.