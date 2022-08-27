سياسة
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ارتفاع سعر الطاقة يدفع الفرنسيين إلى مواقد الحطب وتزايد طلب الخشب كوقود
دفع ارتفاع أسعار الطاقة في فرنسا الفرنسيين إلى التوجه نحو استخدام مواقد الحطب، إذ تشهد البلاد انفجاراً في الطلب على وقود نشارة الخشب.
ارتفاع سعر الطاقة يدفع الفرنسيين إلى مواقد الحطب وتزايد طلب الخشب كوقود
طلب مرتفع على الحطب والخشب لاستخدامها وقوداً في فرنسا بسبب ارتفاع سعر الطاقة / Reuters
27 أغسطس 2022

دفع ارتفاع أسعار الطاقة في فرنسا الفرنسيين إلى التوجه نحو استخدام مواقد الحطب، إذ تشهد البلاد انفجاراً في الطلب على وقود نشارة الخشب.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية، نقلاً عن بيان صادر عن "اتحاد المواد القابلة للاشتعال والوقود والتدفئة الفرنسي" وجود طلب مرتفع على الحطب والخشب لاستخدامها وقوداً في البلاد.

وأعرب الاتحاد عن قلقه بشأن عجز كبير في الإمدادات بسبب ارتفاع الطلب، موضحاً: "الخوف من نقص الطاقة دفع المستهلكين إلى الإقبال على الحطب وتخزينها قبل حلول فصل الشتاء".

من ناحية أخرى ذكرت الصحافة الفرنسية أنه بسبب قطع الغاز الروسي ونقص الطاقة فإن سعر الكهرباء التأشيري على أساس الساعة/ميغاوات في البلاد سيصل إلى 1075 يورو اعتباراً من عام 2023 محطماً رقماً قياسياً تاريخياً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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