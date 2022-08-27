سياسة
2 دقيقة قراءة
صربيا تلغي مسيرة المثليين الأوروبية ومنظموها يتحدون القرار
ألغت صربيا تنظيم التظاهرة الأوروبية للمثليين "يوروبرايد" التي تُجرى كل سنة في إحدى مدن القارة في سبتمبر/أيلول. وبرر الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش ذلك خصوصاً بـ"أزمة صعبة" في كوسوفو.
صربيا تلغي مسيرة المثليين الأوروبية ومنظموها يتحدون القرار
مشاركون في مسيرة بلغراد برايد ببلغراد يرقصون تحت علم المثليين في 18 سبتمبر/أيلول 2021 - أرشيفية / AFP
27 أغسطس 2022

أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش السبت أن صربيا ألغت تنظيم التظاهرة الأوروبية للمثليين "يوروبرايد" التي تُجرى كل سنة في إحدى مدن القارة في سبتمبر/أيلول، مبرراً ذلك خصوصاً بـ"أزمة صعبة" في كوسوفو.

وقال فوتشيتش في مؤتمر صحافي: "بالاتفاق مع غالبية الحكومة ومع رئيس الوزراء، ستؤجّل أو تُلغى مسيرة الفخر أو أياً كان اسمها". وأضاف: "في مرحلة ما لا يمكنك إدارة كل شيء"، مؤكداً أن صربيا "تحت الضغط" وتواجه "مشاكل من كل نوع".

وأشار بشكل خاص إلى تصاعد جديد في الخلافات مع كوسوفو المقاطعة الصربية السابقة ذات الغالبية الألبانية، التي أعلنت استقلالها في 2008، لكن بلغراد لم تعترف بها. كما أشار إلى مشاكل متعلقة بالطاقة والغذاء.

وأعلن فوتشيتش هذه الخطوة بعد دقائق من تكليف رئيسة الوزراء المنتهية ولايتها آنا برنابيتش المثلية علناً، تشكيلَ حكومة جديدة بعد ما يقرب من خمسة أشهر من الانتخابات في أوائل أبريل/نيسان.

وكان من المقرر تنظيم المسيرة في بلغراد بين 12 و18 سبتمبر/أيلول خلال أسبوع من الاحتفالات والنشاطات إلى جانب سوق للمثلية في اليوم قبل الأخير.

ويُنظّم هذا الحدث السنوي الكبير منذ 1992 عندما أقيمت أول دورة منه في لندن.

لكنّ منظّمي "يوروبرايد" أكدوا على الفور أن الحدث سيجري كما هو مقرر، مشيرين إلى أن العديد من القرارات القضائية السابقة أكدت أن قرارات إلغاء سابقة كانت غير دستورية.

وكتب منسق المسيرة ماركو ميهايلوفيتش على تويتر: "لا يمكن للدولة إلغاء يوروبرايد، يمكنها فقط محاولة حظرها وهو ما سيكون انتهاكاً واضحاً للدستور".

وقال إن "المسيرة ستنظم كما هو مخطط لها في 17 سبتمبر".

وصربيا واحدة من الدول القليلة التي تترأس حكومتها مثلية بشكل علني، لكن أعضاء مجتمع الميم فيها ما زالوا يعيشون في خوف.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us