أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش السبت أن صربيا ألغت تنظيم التظاهرة الأوروبية للمثليين "يوروبرايد" التي تُجرى كل سنة في إحدى مدن القارة في سبتمبر/أيلول، مبرراً ذلك خصوصاً بـ"أزمة صعبة" في كوسوفو.

وقال فوتشيتش في مؤتمر صحافي: "بالاتفاق مع غالبية الحكومة ومع رئيس الوزراء، ستؤجّل أو تُلغى مسيرة الفخر أو أياً كان اسمها". وأضاف: "في مرحلة ما لا يمكنك إدارة كل شيء"، مؤكداً أن صربيا "تحت الضغط" وتواجه "مشاكل من كل نوع".

وأشار بشكل خاص إلى تصاعد جديد في الخلافات مع كوسوفو المقاطعة الصربية السابقة ذات الغالبية الألبانية، التي أعلنت استقلالها في 2008، لكن بلغراد لم تعترف بها. كما أشار إلى مشاكل متعلقة بالطاقة والغذاء.

وأعلن فوتشيتش هذه الخطوة بعد دقائق من تكليف رئيسة الوزراء المنتهية ولايتها آنا برنابيتش المثلية علناً، تشكيلَ حكومة جديدة بعد ما يقرب من خمسة أشهر من الانتخابات في أوائل أبريل/نيسان.

وكان من المقرر تنظيم المسيرة في بلغراد بين 12 و18 سبتمبر/أيلول خلال أسبوع من الاحتفالات والنشاطات إلى جانب سوق للمثلية في اليوم قبل الأخير.

ويُنظّم هذا الحدث السنوي الكبير منذ 1992 عندما أقيمت أول دورة منه في لندن.

لكنّ منظّمي "يوروبرايد" أكدوا على الفور أن الحدث سيجري كما هو مقرر، مشيرين إلى أن العديد من القرارات القضائية السابقة أكدت أن قرارات إلغاء سابقة كانت غير دستورية.

وكتب منسق المسيرة ماركو ميهايلوفيتش على تويتر: "لا يمكن للدولة إلغاء يوروبرايد، يمكنها فقط محاولة حظرها وهو ما سيكون انتهاكاً واضحاً للدستور".

وقال إن "المسيرة ستنظم كما هو مخطط لها في 17 سبتمبر".

وصربيا واحدة من الدول القليلة التي تترأس حكومتها مثلية بشكل علني، لكن أعضاء مجتمع الميم فيها ما زالوا يعيشون في خوف.