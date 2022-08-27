سياسة
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103 سفن عبرت.. تركيا: شحن مليون طن من الحبوب الأوكرانية منذ عقد الاتفاق
قالت وزارة الدفاع التركية إن 3 سفن جديدة غادرت المواني الأوكرانية صباح السبت، ليصل الإجمالي إلى 103 منذ مطلع أغسطس/آب، وإجمالي الحبوب التي شُحنت مليوناً و43 ألفاً و286 طناً.
103 سفن عبرت.. تركيا: شحن مليون طن من الحبوب الأوكرانية منذ عقد الاتفاق
الدفاع التركية: إجمالي الحبوب التي شُحنت من المواني الأوكرانية، منذ مطلع أغسطس بلغ مليوناً و43 ألفاً و286 طناً / AA
27 أغسطس 2022

أعلنت وزارة الدفاع التركية، السبت، أن إجمالي الحبوب التي شُحنت من المواني الأوكرانية، منذ مطلع أغسطس/آب الجاري، بلغ مليوناً و43 ألفاً و286 طناً.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن نقل الحبوب من الموانئ الأوكرانية مستمر كما هو مخطط له بموجب الاتفاق المبرم في 22 يوليو/تموز الماضي.

وأوضحت أن 3 سفن جديدة غادرت المواني الأوكرانية صباح السبت، ليصل الإجمالي إلى 103 منذ مطلع أغسطس/آب.

وفي 22 يوليو/تموز الماضي، وقعت تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من المواني الأوكرانية" خلال اجتماع استضافته إسطنبول.

وتضمن الاتفاقية تأمين صادرات الحبوب العالقة في المواني الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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