وقّع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، السبت، "إعلان الجزائر" من أجل شراكة متجددة.

ونقل التلفزيون الجزائري الرسمي مراسم توقيع الوثيقة النهائية في اليوم الثالث والأخير لزيارة الرئيس الفرنسي إلى البلاد، بالقاعة الشرفية لمطار الجزائر الدولي هواري بومدين بالعاصمة.

ويتضمن الاتفاق الجديد جملة من التفاهمات تخص ملف الذاكرة وماضي الاستعمار الفرنسي في الجزائر (1830-1962) والتعاون في مجال الأمن والدفاع والسياسة الخارجية، والاقتصاد وتحديداً في الغذاء والموارد النادرة، وفق ما ذكر ماكرون في تصريحات له الجمعة.

ولم يكن مبرمجاً مسبقاً توقيع الاتفاق قبل الزيارة.

وقال ماكرون أمس الجمعة، في كلمة أمام الجالية الفرنسية بالجزائر، إن "الأمور سارت بزخم وحماس" مع نظيره الجزائري، وسيترجَم ما اتفقا عليه في "اتفاقية شراكة جديدة".

والخميس، اليوم الأول للزيارة، اتفق ماكرون وتبون على تكليف وزراء من حكومتي البلدين لصياغة مجموعة من التفاهمات في وثيقة نهائية.

والاتفاق الموقع اليوم، سيكون ثاني وثيقة يوقعها البلدان خلال 10 سنوات بعد إعلان التعاون والصداقة الموقع عام 2012، بين الرئيسين السابقين عبد العزيز بوتفليقة وفرنسوا هولاند.