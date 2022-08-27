سياسة
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ارتفاع الحصيلة.. 12 قتيلاً في المواجهات المسلحة بالعاصمة الليبية طرابلس
قُتل 12 شخصاً وأصيب 87 آخرون، خلال الاشتباكات التي تشهدها العاصمة طرابلس منذ فجر السبت، بين مجموعات تتبع جهاز "دعم وحفظ الاستقرار" التابع للمجلس الرئاسي، و"اللواء 777" التابع لرئاسة الأركان.
ارتفاع الحصيلة.. 12 قتيلاً في المواجهات المسلحة بالعاصمة الليبية طرابلس
وزارة الصحة تدعو إلى تجنيب جميع المرافق الطبية ومراكز الطوارئ والإسعاف خطر الاشتباكات / AA
27 أغسطس 2022

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الليبية مقتل 12 شخصاً وإصابة 87 آخرين، خلال الاشتباكات التي تشهدها العاصمة طرابلس منذ فجر السبت، بين مجموعات مسلحة.

وتشهد أحياء شارع الزاوية وباب بن غشير والصريم، مواجهات مسلحة بين مجموعات تتبع جهاز "دعم وحفظ الاستقرار" التابع للمجلس الرئاسي ويرأسه غنيوة الككلي، و"اللواء 777" التابع لرئاسة الأركان ويقوده هيثم التاجوري، حسب مراسل الأناضول.

وقالت الوزارة، في بيان إن "الإحصائية الأولية لضحايا الاشتباكات التي تشهدها العاصمة طرابلس بلغت 12 قتيلاً و87 جريحاً (لم توضح هوياتهم)".

وفي بيان منفصل قالت الوزارة إن "مستشفيات عامة ومراكز صحية تتبع وزارة الصحة تتعرض للقصف والاستهداف منذ ساعات الفجر الأولى بمدينة طرابلس".

ودعت إلى "تجنيب جميع المرافق الطبية ومراكز الطوارئ والإسعاف خطر الاشتباكات المسلحة، خوفاً من أن تتوسع دائرة استهداف جميع المستشفيات العاملة في العاصمة طرابلس".

وفي وقت سابق اليوم، أدانت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، في بيان، اشتباكات طرابلس معتبرة أنها "غدر وخيانة".

وتشهد ليبيا أزمة سياسية تتمثل في صراع بين حكومتين، الأولى حكومة فتحي باشاغا التي كلّفها البرلمان، والثانية حكومة الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تكلف من قبل برلمان جديد منتخب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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