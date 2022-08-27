أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الليبية مقتل 12 شخصاً وإصابة 87 آخرين، خلال الاشتباكات التي تشهدها العاصمة طرابلس منذ فجر السبت، بين مجموعات مسلحة.

وتشهد أحياء شارع الزاوية وباب بن غشير والصريم، مواجهات مسلحة بين مجموعات تتبع جهاز "دعم وحفظ الاستقرار" التابع للمجلس الرئاسي ويرأسه غنيوة الككلي، و"اللواء 777" التابع لرئاسة الأركان ويقوده هيثم التاجوري، حسب مراسل الأناضول.

وقالت الوزارة، في بيان إن "الإحصائية الأولية لضحايا الاشتباكات التي تشهدها العاصمة طرابلس بلغت 12 قتيلاً و87 جريحاً (لم توضح هوياتهم)".

وفي بيان منفصل قالت الوزارة إن "مستشفيات عامة ومراكز صحية تتبع وزارة الصحة تتعرض للقصف والاستهداف منذ ساعات الفجر الأولى بمدينة طرابلس".

ودعت إلى "تجنيب جميع المرافق الطبية ومراكز الطوارئ والإسعاف خطر الاشتباكات المسلحة، خوفاً من أن تتوسع دائرة استهداف جميع المستشفيات العاملة في العاصمة طرابلس".

وفي وقت سابق اليوم، أدانت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، في بيان، اشتباكات طرابلس معتبرة أنها "غدر وخيانة".

وتشهد ليبيا أزمة سياسية تتمثل في صراع بين حكومتين، الأولى حكومة فتحي باشاغا التي كلّفها البرلمان، والثانية حكومة الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تكلف من قبل برلمان جديد منتخب.