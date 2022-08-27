أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، استعداد بلاده لتقديم جميع أشكال الدعم للشعب الباكستاني الشقيق على خلفية كارثة السيول.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، السبت، حسب بيان نشرته دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وأعرب الرئيس أردوغان، خلال الاتصال، عن تمنياته بالسلامة للباكستانيين إثر كارثة السيول الناجمة عن الأمطار الموسمية الغزيرة.

كما تمنى الرحمة من الله على أرواح المواطنين الباكستانيين الذين فقدوا حياتهم خلال الأيام الأخيرة، والشفاء العاجل للمصابين.

وقال أردوغان إن تركيا، وكما كانت دائماً، مستعدة لتقديم جميع أشكال الدعم للشعب الباكستاني الشقيق في هذه الأوقات الصعبة.

وأعلنت باكستان فجر الجمعة "حالة طوارئ وطنية" جراء الفيضانات والأمطار الموسمية التي أودت بحياة 1000 شخص تقريباً.